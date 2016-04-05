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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1470147114721473
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:а білорусі здається ще взагалі нічого не дали

Раша з їх території іскандерами пуляла по Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 01:45

На тлі ракетних ударів росії по Україні Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про передачу українській армії надсучасних комплексів протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомила журналістка американського телеканалу CNN Наташа Бертран з посиланням на власні джерела.

«США планують оголосити вже на цьому тижні, що вони придбали NASAMS — передову систему протиракетної оборони «земля-повітря» — для України, повідомляє CNN джерело, знайоме з оголошенням» - написала Бертран.

Прицільна дальність стрільби комплексу становить 30 кілометрів. ЗРК озброєний ракетами AIM - 120 AMRAAM - це керовані ракети з коригуванням траєкторії та самозахопленням цілі на відстані до 20 км.

Варто відзначити, що ніяких підтверджень цієї інформації з офіційних джерел поки що не надходило.
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