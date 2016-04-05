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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1471147214731474>
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:а білорусі здається ще взагалі нічого не дали

Раша з їх території іскандерами пуляла по Україні.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 01:45

На тлі ракетних ударів росії по Україні Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про передачу українській армії надсучасних комплексів протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомила журналістка американського телеканалу CNN Наташа Бертран з посиланням на власні джерела.

«США планують оголосити вже на цьому тижні, що вони придбали NASAMS — передову систему протиракетної оборони «земля-повітря» — для України, повідомляє CNN джерело, знайоме з оголошенням» - написала Бертран.

Прицільна дальність стрільби комплексу становить 30 кілометрів. ЗРК озброєний ракетами AIM - 120 AMRAAM - це керовані ракети з коригуванням траєкторії та самозахопленням цілі на відстані до 20 км.

Варто відзначити, що ніяких підтверджень цієї інформації з офіційних джерел поки що не надходило.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 01:58

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?

Пусть продолжает. Оно ведь как: обычную ракету страна за 30 лет создать не может. Зато должна была все эти 30 лет поддерживать в боевой готовности ядерные силы.
Ну у кого ещё вы такую прелесть прочитаете?
Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...
Востаннє редагувалось Visky в Пон 27 чер, 2022 02:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:07

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:
  Ukrainian написав: Фіни і озброєні і в НАТО колись попадуть. І зараз їх міста в безпеці.
А чому так?

Вы вбрасывание заведомо ложный тезис и предлагаете его обсудить? Без меня.

На всякий случай повторю:
Те, кто считает свои города в безопасности, не бежит срочно в НАТО.

Фінські міста хтось зараз обстрілює? Чому так?

Якщо вас ще не грохнули, це не означає що ви в безпеці
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:24

  maza5 написав:
  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?

https://interfax.com.ua/news/general/836601.html
Ракет X-22 в рф около 20 тыс. есть


Я испытывал эту ракету с Ту-22М3 и слежу за публикациями о ней.
Вы первые запустили эту цифру, откуда она у вас? В статье по ссылке ничего подобного нет. По моим представлениям их может сохраниться от 1 до 2 тысяч, хотя могу заблуждаться.
Главный недостаток ракеты ЖРД - взрывопасный двигатель - запуск двигателя происходит после отцепки от самолета (большой процент отказов при запуске и тогда ракета падает на землю - пускать надо над днр или над морем). ракета сильно проседает пока не произойдет запуск двигателя - пуск ее возможен только со среднех и больших высот. Самолет большой, в процессе прицеливания долго должен лететь по прямой - безопасный пуск возможен только не входя в зону ПВО. (В Грузии вошел и был сразу сбит).
Массово ракеты выпускались с дальностью полета до 450 км, но реальная дальность пуска ограничена возможностями бортовой и ракетной рлс 300+ (возможна доработка нескольких экземпляров).
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:41

  Камикадзе написав:
Я испытывал эту ракету с Ту-22М3 и слежу за публикациями о ней.
Вы первые запустили эту цифру, откуда она у вас?
Озвучено некоторыми экспертами. Я тоже слышал эту цифру. А от куда у Вас ваша цифра?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Руки прочь от Бутусова: безугла, офис преЗЕ, марял и компания
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:08

  Ukrainian написав:
"Ці ракети не точні та призначались для військових боїв.


Цікаво,а які ще бої бувають?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:24

  otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні? :)

шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...
edvardd
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