Раша з їх території іскандерами пуляла по Україні.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 чер, 2022 01:45
На тлі ракетних ударів росії по Україні Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про передачу українській армії надсучасних комплексів протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомила журналістка американського телеканалу CNN Наташа Бертран з посиланням на власні джерела.
«США планують оголосити вже на цьому тижні, що вони придбали NASAMS — передову систему протиракетної оборони «земля-повітря» — для України, повідомляє CNN джерело, знайоме з оголошенням» - написала Бертран.
Прицільна дальність стрільби комплексу становить 30 кілометрів. ЗРК озброєний ракетами AIM - 120 AMRAAM - це керовані ракети з коригуванням траєкторії та самозахопленням цілі на відстані до 20 км.
Варто відзначити, що ніяких підтверджень цієї інформації з офіційних джерел поки що не надходило.
Додано: Пон 27 чер, 2022 01:58
Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...
Востаннє редагувалось Visky в Пон 27 чер, 2022 02:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 02:07
Якщо вас ще не грохнули, це не означає що ви в безпеці
Додано: Пон 27 чер, 2022 07:24
Я испытывал эту ракету с Ту-22М3 и слежу за публикациями о ней.
Вы первые запустили эту цифру, откуда она у вас? В статье по ссылке ничего подобного нет. По моим представлениям их может сохраниться от 1 до 2 тысяч, хотя могу заблуждаться.
Главный недостаток ракеты ЖРД - взрывопасный двигатель - запуск двигателя происходит после отцепки от самолета (большой процент отказов при запуске и тогда ракета падает на землю - пускать надо над днр или над морем). ракета сильно проседает пока не произойдет запуск двигателя - пуск ее возможен только со среднех и больших высот. Самолет большой, в процессе прицеливания долго должен лететь по прямой - безопасный пуск возможен только не входя в зону ПВО. (В Грузии вошел и был сразу сбит).
Массово ракеты выпускались с дальностью полета до 450 км, но реальная дальность пуска ограничена возможностями бортовой и ракетной рлс 300+ (возможна доработка нескольких экземпляров).
Додано: Пон 27 чер, 2022 07:41
Додано: Пон 27 чер, 2022 07:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?
Додано: Пон 27 чер, 2022 08:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Руки прочь от Бутусова: безугла, офис преЗЕ, марял и компания
Додано: Пон 27 чер, 2022 08:08
Додано: Пон 27 чер, 2022 08:24
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