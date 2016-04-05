beee написав:Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?
Весь Донбасс для нас не такое стратегич. направление на сегодня. Там будут затяжные бои, что бы ослабить рашу. Основное направление это Одесса, потеряем море, то сразу наша экономика ослабнет миним. на 30%. Но раша не пойдёт дальше пока не овладеет Донбасом. Луганское направл.им удаётся потеснить нас, на Донецком идут арт. дуэли. Правда раша может остановиться на Донбасе и возобновить поход на Одессу.
otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні?
шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...
Министр оборони РФ Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram.
Вместо Донбасса Шойгу отправился в Белгород, "где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами".
otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні?
шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...
Министр оборони РФ Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram.
Вместо Донбасса Шойгу отправился в Белгород, "где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами".