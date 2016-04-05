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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1470147114721473
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:24

  otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні? :)

шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:31

  beee написав:Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?


Весь Донбасс для нас не такое стратегич. направление на сегодня. Там будут затяжные бои, что бы ослабить рашу.
Основное направление это Одесса, потеряем море, то сразу наша экономика ослабнет миним. на 30%.
Но раша не пойдёт дальше пока не овладеет Донбасом. Луганское направл.им удаётся потеснить нас, на Донецком идут арт. дуэли.
Правда раша может остановиться на Донбасе и возобновить поход на Одессу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:52

  edvardd написав:
  otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні? :)

шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...

Министр оборони РФ Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram.

Вместо Донбасса Шойгу отправился в Белгород, "где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами".

https://www.unian.net/russianworld/shoy ... 80762.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:потеряем море, то сразу наша экономика ослабнет миним. на 30%.

без моря (і всього півдня) + зі знищеним Сходом від економіки залишиться процентів 30-40 макс.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:55

  detroytred написав:
  edvardd написав:
  otg написав:Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні? :)

шойгу на россии никто и звать его никак, он отстранён, лучше бы попали остальные штабисты...

Министр оборони РФ Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram.

Вместо Донбасса Шойгу отправился в Белгород, "где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами".

https://www.unian.net/russianworld/shoy ... 80762.html

формально он министр обороны, без права голоса...
edvardd
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