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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:36
beee написав:
Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?
Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.
За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.
Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:51
andrijk777 написав: antey1969 написав:
Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.
За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.
Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла.
Якщо для вас "Такой временной лаг недопустим" то можуть відмінити ленд-лиз.
Відміна ленд-лизу вписується в "каноны здравого : смысла" чи ні?
Тебя бы соевого в окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой о "а ну и что, что лендлиз через четыре месяца".
Мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов. Перемножь, сцк эту цифру на четыре месяца и прозрей наконец.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:56
antey1969 написав:
Тебя бы соевого в окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой о "а ну и что, что лендлиз через четыре месяца".
Мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов. Перемножь, сцк эту цифру на четыре месяца и прозрей наконец.
Я це розумію, але США мають "свою стратегию и они ее придерживаются". З їхньої сторони "каноны здравого смысла" дещо інші. Нажаль реальність така.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:07
Visky написав:
Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...
В третий раз: дело совсем не только в деньгах.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:08
antey1969 написав: beee написав:
Наверное будем уходить из Лисичанска. до зимы не дадут вооружение сволочи западные?
Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.
Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла
.
+100500!
Я в 100500й раз кажу - нам зброя/техніка потрібна ВСЯ І ЗРАЗУ(всі ці їхні пакети) ще на вчора, а її, нажаль, не буде ще на завтра!(в потрібній кількості)
Але, маємо казати - "і так добре, що дають і в таких кількостях" - бо без цього, взагалі би був повний капець!
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:11
Ukrainian написав: juristkostya написав:
На всякий случай повторю:
Те, кто считает свои города в безопасности, не бежит срочно в НАТО.
Фінські міста хтось зараз обстрілює? Чому так?
Я не понимаю, откуда это стремление отрицать очевидное.
Фины хотят в НАТО? Хотят, при чем, срочно хотят.
Это означает, что своя армия не даёт им ощущения безопасности. Других трактовок здесь быть не может.
Безусловно, лично вы можете думать иначе, но это не имеет практического значения.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:11
antey1969 написав:
Тебя бы соевого в окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой о "а ну и что, что лендлиз через четыре месяца".
Мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов. Перемножь, сцк эту цифру на четыре месяца и прозрей наконец.
На жаль, не все так просто. Остання велика війна між США і совком була в Кореї. З тих пір переважно проксі конфлікти, в яких одна сторона - партизани.
Зараз є повноцінна війна і, на мою думку, в самих США не дуже розуміють, що робити.
З одного боку, є негативний досвід Афганістану, коли купа сучасної зброї без бою потрапила в руки талібів.
З іншого - є розуміння, що рашу вартувало би зупинити. Проте не зрозуміло, якою зброєю, як вона себе покаже в такій війні в принципі, і, зокрема, в руках українців.
В результаті маємо що маємо - коли зброю передають поступово, незначними кількостями, дивляться на результати застосування, готують якусь аналітику і на її основі роблять якісь нові плани.
Я не виправдовую американців, але не їм берегти життя українців. А українці до війни не готувалися...
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