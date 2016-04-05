На власну армію, яка має бути готова протистояти Китаю у випадку вторгнення на Тайвань. А нам тільки крихти, які не ослаблять боєздатність американської армії. Аналогічне питання - куди йшли гроші при Хомчаку?
alfredhaos написав:А чего США должны финансировать и оснащать нашу армию, если 73% выбрали ремонт дорог в Чернобыль?
Вони не повинні. Але вони зацікавленні в підтриманні існуючого порядку і, відповідно, в поразці русні. Тому вони нам допомагатимуть. Але так, як вважатимуть за потрібне. І поки це їм не коштуватиме надто дорого.
alfredhaos написав:А чего США должны финансировать и оснащать нашу армию, если 73% выбрали ремонт дорог в Чернобыль?
Вони не повинні. Але вони зацікавленні в підтриманні існуючого порядку і, відповідно, в поразці русні. Тому вони нам допомагатимуть. Але так, як вважатимуть за потрібне. І поки це їм не коштуватиме надто дорого.
Так все таки, 700 млрд им не хватает на армию, или хватает?
otg написав:Озвучено некоторыми экспертами. Я тоже слышал эту цифру. А от куда у Вас ваша цифра?
От вам приклад як поширюються бездоказові чутки і вже майже всі це "з'їли" і оперують, як базовою інформацією. А ніхто не вказав джерело чи ім'я "енксперта". Не здивуюся, якщо і був такий "енксперт", то запитавши у нього про джерело, почули б те саме: "не пам'ятаю, сказав інший "експерт", десь читав, чув...", як і деяки колеги тут, наче якщо багато чули, то це вже факт. Пригадується фраза д.Гебельса: "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".
Visky написав:Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...
В третий раз: дело совсем не только в деньгах.
Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив
Visky написав:Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив
Ви можете сказати, який процент боєголовок були на основі урану, а який - на основі плутонію?