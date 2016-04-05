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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1467146814691470>
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:09

  alfredhaos написав:А куда уходит 700 млрд в год? :roll:

По большей части на то что они передать не могут или не хотят - флот, авиация, ЯО, космос, абрамсы (и другие железяки).
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:32

  alfredhaos написав: А куда уходит 700 млрд в год? :roll:

На власну армію, яка має бути готова протистояти Китаю у випадку вторгнення на Тайвань. А нам тільки крихти, які не ослаблять боєздатність американської армії.
Аналогічне питання - куди йшли гроші при Хомчаку?
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:37

  sashaqbl написав:
  alfredhaos написав: А куда уходит 700 млрд в год? :roll:

На власну армію, яка має бути готова протистояти Китаю у випадку вторгнення на Тайвань.
Аналогічне питання - куди йшли гроші при Хомчаку?

Здесь должны быть ответы: https://www.mil.gov.ua/content/finance/_zvit_2020_.pdf
А чего США должны финансировать и оснащать нашу армию, если 73% выбрали ремонт дорог в Чернобыль?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42

  alfredhaos написав:А чего США должны финансировать и оснащать нашу армию, если 73% выбрали ремонт дорог в Чернобыль?

Вони не повинні. Але вони зацікавленні в підтриманні існуючого порядку і, відповідно, в поразці русні.
Тому вони нам допомагатимуть. Але так, як вважатимуть за потрібне. І поки це їм не коштуватиме надто дорого.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:46

  sashaqbl написав:
  alfredhaos написав:А чего США должны финансировать и оснащать нашу армию, если 73% выбрали ремонт дорог в Чернобыль?

Вони не повинні. Але вони зацікавленні в підтриманні існуючого порядку і, відповідно, в поразці русні.
Тому вони нам допомагатимуть. Але так, як вважатимуть за потрібне. І поки це їм не коштуватиме надто дорого.

Так все таки, 700 млрд им не хватает на армию, или хватает?
alfredhaos
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  alfredhaos написав:Так все таки, 700 млрд им не хватает на армию, или хватает?

Думаю, що не вистачає. Військовий бюджет ніколи не буває достатнім...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:09

  maza5 написав:
  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?

https://interfax.com.ua/news/general/836601.html
Ракет X-22 в рф около 20 тыс. есть
  otg написав:Озвучено некоторыми экспертами. Я тоже слышал эту цифру. А от куда у Вас ваша цифра?

От вам приклад як поширюються бездоказові чутки і вже майже всі це "з'їли" і оперують, як базовою інформацією. А ніхто не вказав джерело чи ім'я "енксперта". Не здивуюся, якщо і був такий "енксперт", то запитавши у нього про джерело, почули б те саме: "не пам'ятаю, сказав інший "експерт", десь читав, чув...", як і деяки колеги тут, наче якщо багато чули, то це вже факт. Пригадується фраза д.Гебельса: "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:21

  juristkostya написав:
  Visky написав:Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...

В третий раз: дело совсем не только в деньгах.
Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:27

  Visky написав:Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив

Ви можете сказати, який процент боєголовок були на основі урану, а який - на основі плутонію?
sashaqbl
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