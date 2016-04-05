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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1467146814691470
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Visky написав:Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив

Пригадайте типові американські бойовики дев'яностих - в бандитсько-сепаратиських республиках сходу України чи півночі Казахстану, викрадають і продають тактичну ядерну зброю різномастним терористам. От цього вони найбільше боялись, і нам ЯЗ ніяк не світила. Ми навіть замкнений цикл виробництва артилерійських снарядів не спромоглись зробити, що вже казати про ядерну зброю... В тому числі і через фінансові злидні.
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