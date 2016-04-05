Visky написав:Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив
Пригадайте типові американські бойовики дев'яностих - в бандитсько-сепаратиських республиках сходу України чи півночі Казахстану, викрадають і продають тактичну ядерну зброю різномастним терористам. От цього вони найбільше боялись, і нам ЯЗ ніяк не світила. Ми навіть замкнений цикл виробництва артилерійських снарядів не спромоглись зробити, що вже казати про ядерну зброю... В тому числі і через фінансові злидні.
antey1969 написав:Тебя бы соевого в окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой о "а ну и что, что лендлиз через четыре месяца". Мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов. Перемножь, сцк эту цифру на четыре месяца и прозрей наконец.
Я це розумію, але США мають "свою стратегию и они ее придерживаются". З їхньої сторони "каноны здравого смысла" дещо інші. Нажаль реальність така.
вирішили доколупатися до фрази "канон здравого смысла" ? троляка 80 лвл ви от хто
Visky написав:От вам приклад як поширюються бездоказові чутки і вже майже всі це "з'їли" і оперують, як базовою інформацією. А ніхто не вказав джерело чи ім'я "енксперта". Не здивуюся, якщо і був такий "енксперт", то запитавши у нього про джерело, почули б те саме: "не пам'ятаю, сказав інший "експерт", десь читав, чув...", як і деяки колеги тут, наче якщо багато чули, то це вже факт. Пригадується фраза д.Гебельса: "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".
Перестаньте бред нести. Я Вам можу назвати експерта. Жданов. Просто я боюсь помилитись, тому не називаю його. Ссилки теж не збираюсь Вам шукати. Ви вже раз спорили про француза.
Колеги, технічні складнощі зрозумілі, я лише акцентував на повторенні міфу "дорогого утримання". А якщо ви знову піднімаєте загальну тему, чи спроможна була Україна залишитись ядерною з тактичною, та навіть "брудною" ЯЗ, то я вважаю, що шанс був. І хай би тоді вже інші країни гадали, чи активна ще вона, чи здатна, навіть формальний статус мав би колосальну вагу. Розумію, що тоді б Україну грозилися ізолювати, як Іран чи Північну Корею, а тоді залежність України ві рос. енергоресурсів була дуже велика. Але зі статусом, "брудну" ЯЗ країна була робити спроможною. Та і тактичні носії до неї теж.
Visky написав:Колеги, технічні складнощі зрозумілі, я лише акцентував на повторенні міфу "дорогого утримання". А якщо ви знову піднімаєте загальну тему, чи спроможна була Україна залишитись ядерною з тактичною, та навіть "брудною" ЯЗ, то я вважаю, що шанс був. І хай би тоді вже інші країни гадали, чи активна ще вона, чи здатна, навіть формальний статус мав би колосальну вагу. Розумію, що тоді б Україну грозилися ізолювати, як Іран чи Північну Корею, а тоді залежність України ві рос. енергоресурсів була дуже велика. Але зі статусом, "брудну" ЯЗ країна була робити спроможною. Та і тактичні носії до неї теж.
Всі такі вумні заднім числом. Де Ви були в 1994-му? Може виходили на площі? Протистували?
Visky написав:От вам приклад як поширюються бездоказові чутки і вже майже всі це "з'їли" і оперують, як базовою інформацією. А ніхто не вказав джерело чи ім'я "енксперта". Не здивуюся, якщо і був такий "енксперт", то запитавши у нього про джерело, почули б те саме: "не пам'ятаю, сказав інший "експерт", десь читав, чув...", як і деяки колеги тут, наче якщо багато чули, то це вже факт. Пригадується фраза д.Гебельса: "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".
Перестаньте бред нести. Я Вам можу назвати експерта. Жданов. Просто я боюсь помилитись, тому не називаю його. Ссилки теж не збираюсь Вам шукати. Ви вже раз спорили про француза.
От-от, пальцем в небо. Не знаходить гугл підтвердження цієї цифри у Жданова, та й якби і ляпнув, то це не факт. Про француза, то і досі вважається, що він був перший. По хррнології так, іншого не наведено. Я лише припустив, що могли прогавити якійсь орко-ЗМІ, але поки так. Так шо не перекручуйте
Visky написав:Колеги, технічні складнощі зрозумілі, я лише акцентував на повторенні міфу "дорогого утримання". А якщо ви знову піднімаєте загальну тему, чи спроможна була Україна залишитись ядерною з тактичною, та навіть "брудною" ЯЗ, то я вважаю, що шанс був. І хай би тоді вже інші країни гадали, чи активна ще вона, чи здатна, навіть формальний статус мав би колосальну вагу. Розумію, що тоді б Україну грозилися ізолювати, як Іран чи Північну Корею, а тоді залежність України ві рос. енергоресурсів була дуже велика. Але зі статусом, "брудну" ЯЗ країна була робити спроможною. Та і тактичні носії до неї теж.
Всі такі вумні заднім числом. Де Ви були в 1994-му? Може виходили на площі? Протистували?
"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - написал Зеленский.
Мышляю, завтра нас ещё активнее будут "поздравлять" с Днём Конституции