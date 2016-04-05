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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:29
Орки пишут: .
Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.
При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.
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otg
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:30
pesikot написав:
"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - написал Зеленский.
Мышляю, завтра нас ещё активнее будут "поздравлять" с Днём Конституции
В 14.30 было уже известно, что летят ракеты. Оповещение дали через 7 минут после прилета. Можно было уже и не давать.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:32
otg написав:
Орки пишут: .
Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.
При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.
Уже придумали - нефтеперерабатывающий завод
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pesikot
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:35
Я в этом Амсторе бывал и не один раз.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:07
Казни в селе Блиставица. Староста рассказала о преступлениях российской армии
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:59
Для свідків "великай культури"
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:02
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Для свідків "великай культури"
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:10
pesikot написав: otg написав:
Орки пишут: .
Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.
При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.
Уже придумали - нефтеперерабатывающий завод
Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.
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