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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1468146914701471
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:29

Орки пишут: .
    Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве

    «Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.

    При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:30

  pesikot написав:
"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - написал Зеленский.


Мышляю, завтра нас ещё активнее будут "поздравлять" с Днём Конституции :(


В 14.30 было уже известно, что летят ракеты. Оповещение дали через 7 минут после прилета. Можно было уже и не давать.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:32

  otg написав:Орки пишут: .
    Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве

    «Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.

    При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.

Уже придумали - нефтеперерабатывающий завод
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я в этом Амсторе бывал и не один раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Казни в селе Блиставица. Староста рассказала о преступлениях российской армии

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:59


Для свідків "великай культури"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:02

  Faceless написав:Для свідків "великай культури"

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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:10

  pesikot написав:
  otg написав:Орки пишут: .
    Российские ВКС поразили 26 июня цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве

    «Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук М1” было применено более 10 зенитных ракет», — уточняется в сводке.

    При этом из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими же «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.
Это капец. Интересно что сегодня придумают о торговом центре.

Уже придумали - нефтеперерабатывающий завод

Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.
speedsx
 
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  #<1 ... 1468146914701471
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