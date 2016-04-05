Точность томагавков 5 метров, а че русня обосралась то с технологиями?
Кому они втирают про ремонтный завод, 500 метров мимо, так и ракет не соберешь на все объекты.
|
|
|
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:30
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:32
ошибочное мнение, пророссийский нарратив
затягивание конфликта грозит тем, что рецессия наберет темпы, и будет большой глобальный кризис.
обескровить рашкостан в военном плане-это не первостепенная цель , главная цель не дать Украине проиграть ни в коем разе.
лендлиз при самом оптимистическом варианте заработает в конце сентября (октябре), почему? потому что ленд-лиз 1941 и 2022 (закон в корне отличается, у Рузвельта были абсолютно развязаны руки, в 2022м Байден фактически лишен творчества и полномочий)
-вполне вероятно, что нам дадут только то оружие, которое не нанесет ущерба безопасности США при попадании в руки противника (что-то типа 777 90-х годов), самолеты к сожалению в 2023м, летная программа(ускоренный курс) рассчитана на 6 месяцев и никто не поступиться (ну может 1-2 неделями, т.е.5,5мес)
так что Украине надо банально не просто продержаться (а выстоять), при этом сохранить костяк армии и как можно больше территорий.
печалька конечно, но это БОЛЬШАЯ ВОЙНА...как могло быть по другому
при том, что россия обманывала всегда всех
(смотри СНВ III/)
Проблема учёта зарядов-В подписанном Договоре учёт боевых блоков регламентируется следующим образом: «Количеством боезарядов является количество боеголовок, установленных на развёрнутых МБР и на развёрнутых БРПЛ». Таким образом, в Договоре остался неучтённым так называемый «возвратный потенциал» — складированные ядерные боезаряды. Технически эта часть ядерного арсенала может быть развёрнута достаточно быстро, если какая-либо из сторон перестаёт выполнять Договор
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:40
по большому счету имнасрать
и на ремонтный завод и на разрушенные кварталы городов и дома сел
они пошли в "последний бой"
и если их дети погибают, то они не поднимают вой-что погиб как террорист/насильник
а почему ему "зажали премию" за апрель, ведь погиб он только в конце мая и где мои
7 лямов гробовых , почему только 2 , а остальные в течении года(или никогда)
зато они поют, правда музыка ворованная как всегда , на 8м30с Сестры Победы(ДНР) поют песню на мотив "Эх Яблочко", только текст наложили дебильный
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:42
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:48
Додано: Пон 27 чер, 2022 20:34
Додано: Пон 27 чер, 2022 20:41
и что Заблужко? раньше многих поняла, что рос.имигранты навязывают западу, что плохой питун а среди россиян надо искать "хороших" и вести с ними диалог ( продвигали в западных сми Каспаров, Ходорковский и тд)
Ройтбурд-типичный антимайдановец(как наш гарант Зе)
и из-за этого все остальное
Додано: Пон 27 чер, 2022 20:50
prodigy, самые популярные их произведения в жанре "генитальное творчество".
Ройтбурд ещё "эспериментировал" с ингридиентами для красок (обойдемся без уточнений, кому надо - найдут)
Да и вообще, вопрос был про культуру, а не про их политические взгляды (хотя и они немного специфичны). Я специально не выбирал "одиозных" персонажей украинской культуры - там вообще жесть
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Пон 27 чер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 20:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тільки вчора про це писав і на тобі : ТЦ у місті Кременчук був обстріляний двома ракетами Х-22, випущених із рашистських дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області, — командування повітряних сил ЗСУ.
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн, Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|