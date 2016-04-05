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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1469147014711472
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:30

  speedsx написав:Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.

Точность томагавков 5 метров, а че русня обосралась то с технологиями?
Кому они втирают про ремонтный завод, 500 метров мимо, так и ракет не соберешь на все объекты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:32

  antey1969 написав:Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.
За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.
Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла.


Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше.


ошибочное мнение, пророссийский нарратив

Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.


затягивание конфликта грозит тем, что рецессия наберет темпы, и будет большой глобальный кризис.
обескровить рашкостан в военном плане-это не первостепенная цель , главная цель не дать Украине проиграть ни в коем разе.

лендлиз при самом оптимистическом варианте заработает в конце сентября (октябре), почему? потому что ленд-лиз 1941 и 2022 (закон в корне отличается, у Рузвельта были абсолютно развязаны руки, в 2022м Байден фактически лишен творчества и полномочий)
-вполне вероятно, что нам дадут только то оружие, которое не нанесет ущерба безопасности США при попадании в руки противника (что-то типа 777 90-х годов), самолеты к сожалению в 2023м, летная программа(ускоренный курс) рассчитана на 6 месяцев и никто не поступиться (ну может 1-2 неделями, т.е.5,5мес)

так что Украине надо банально не просто продержаться (а выстоять), при этом сохранить костяк армии и как можно больше территорий.

печалька конечно, но это БОЛЬШАЯ ВОЙНА...как могло быть по другому
при том, что россия обманывала всегда всех
(смотри СНВ III/)
Проблема учёта зарядов-В подписанном Договоре учёт боевых блоков регламентируется следующим образом: «Количеством боезарядов является количество боеголовок, установленных на развёрнутых МБР и на развёрнутых БРПЛ». Таким образом, в Договоре остался неучтённым так называемый «возвратный потенциал» — складированные ядерные боезаряды. Технически эта часть ядерного арсенала может быть развёрнута достаточно быстро, если какая-либо из сторон перестаёт выполнять Договор
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:40

  alfredhaos написав:
  speedsx написав:Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.

Точность томагавков 5 метров, а че русня обосралась то с технологиями?
Кому они втирают про ремонтный завод, 500 метров мимо, так и ракет не соберешь на все объекты.


по большому счету имнасрать
и на ремонтный завод и на разрушенные кварталы городов и дома сел

они пошли в "последний бой"
и если их дети погибают, то они не поднимают вой-что погиб как террорист/насильник
а почему ему "зажали премию" за апрель, ведь погиб он только в конце мая и где мои
7 лямов гробовых , почему только 2 , а остальные в течении года(или никогда)


зато они поют, правда музыка ворованная как всегда , на 8м30с Сестры Победы(ДНР) поют песню на мотив "Эх Яблочко", только текст наложили дебильный
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:42

  Faceless написав:
Для свідків "великай культури"

Это вы ещё плохо украинскую культуру знаете.
Как вам Забужко и Ройтбурд, например?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:48

  speedsx написав:Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.

Кредмаш навіть дальше ніж Петіна кондитерська 8)
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:34

  Visky написав:Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання,

Неправда
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:41

  Грйс-мэн написав:
  Faceless написав:
Для свідків "великай культури"

Это вы ещё плохо украинскую культуру знаете.
Как вам Забужко и Ройтбурд, например?


и что Заблужко? раньше многих поняла, что рос.имигранты навязывают западу, что плохой питун а среди россиян надо искать "хороших" и вести с ними диалог ( продвигали в западных сми Каспаров, Ходорковский и тд)

https://vikna.tv/istorii/interviu/inter ... ny-putina/

Ройтбурд-типичный антимайдановец(как наш гарант Зе)
и из-за этого все остальное
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:50

prodigy, самые популярные их произведения в жанре "генитальное творчество".
Ройтбурд ещё "эспериментировал" с ингридиентами для красок (обойдемся без уточнений, кому надо - найдут)

Да и вообще, вопрос был про культуру, а не про их политические взгляды (хотя и они немного специфичны). Я специально не выбирал "одиозных" персонажей украинской культуры - там вообще жесть
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Пон 27 чер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Якщо і є така кілкькість то скільки з них реально полетять? Середній вік їх років так 50-60. Так, це грізна зброя, але не високоточна - відхилення від цілі до 300 метрів, але компенсується в два рази більшим зарядом - в 1000 кг, більше того, летить з шаленою швидкістю 3-4 МАХа і на кінцевому етапі має на менші ніж 2 МАХа, а вражає ціль майже вертикально під кутом в 60 градусів - всі ці фактори ускладнюють її збиття ППО. Але є у них і декілька мінусів - максимальна дальність 600 км і запустити можна лише зі стратегічних бомбардувальників ТУ-22, тобто запуск цієї дури не дешевий і піджирає ресурс стратегічних бомбардувальників кількість яких не надто велика.

Тільки вчора про це писав і на тобі : ТЦ у місті Кременчук був обстріляний двома ракетами Х-22, випущених із рашистських дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області, — командування повітряних сил ЗСУ. :(
Василь-Рівне
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