Додано: Пон 27 чер, 2022 19:32

antey1969 написав: Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.

За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.

Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла. Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Наши потери Запад при этом не особо волнуют, он готов лишь обеспечивать денежное довольствие украинской армии, чтобы стимулирвать.За пять месяцев войны эта стратегия стала ясна как божий день.Ведь это реально цирк, когда лендлиз подписывают в мае, а заработает он теоретически лишь в октябре. Такой временной лаг во время войны недопустим по любым канонам здравого смысла.

Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше.

Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.

ошибочное мнение, пророссийский нарративзатягивание конфликта грозит тем, что рецессия наберет темпы, и будет большой глобальный кризис.обескровить рашкостан в военном плане-это не первостепенная цель , главная цель не дать Украине проиграть ни в коем разе.лендлиз при самом оптимистическом варианте заработает в конце сентября (октябре), почему? потому что ленд-лиз 1941 и 2022 (закон в корне отличается, у Рузвельта были абсолютно развязаны руки, в 2022м Байден фактически лишен творчества и полномочий)-вполне вероятно, что нам дадут только то оружие, которое не нанесет ущерба безопасности США при попадании в руки противника (что-то типа 777 90-х годов), самолеты к сожалению в 2023м, летная программа(ускоренный курс) рассчитана на 6 месяцев и никто не поступиться (ну может 1-2 неделями, т.е.5,5мес)так что Украине надо банально не просто продержаться (а выстоять), при этом сохранить костяк армии и как можно больше территорий.печалька конечно, но это БОЛЬШАЯ ВОЙНА...как могло быть по другомупри том, что россия обманывала всегда всех(смотри СНВ III/)Проблема учёта зарядов-В подписанном Договоре учёт боевых блоков регламентируется следующим образом: «Количеством боезарядов является количество боеголовок, установленных на развёрнутых МБР и на развёрнутых БРПЛ». Таким образом, в Договоре