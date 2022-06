Додано: Пон 27 чер, 2022 21:42

one preloaded pod of six 227mm guided missiles

one large pod loaded with an Army Tactical Missile System (ATACMS) tactical missile.

США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом. Operator/Maintainer Trainer (OMT) provides training on critical operator tasks for 13M MOS atвсего 414штук построено , цена на 2014 5,1млн доллэкипаж состоит из 3х человек :-M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN-Vehicle Operations-Weapons Operations-Detection & Destruction)REQUIREMENTS10weeks of Basic TrainingIs HIMARS guided?Himars units carry(the M270 carries two pods),orнадеюсь 50 человек хватит на 50 установок (потому как водителей и подносчиков(заряжающих) ракет нет смысла посылать на учебу и наши офицеры в полном объеме освоят за 4 недели ( Advanced Individual Training) все премудрости ракетної системи HIMARS