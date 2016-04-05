Ні, за знущання над тваринами у нас, в Україні, кримінальна відповідальність. Звірі мають сидіти в клітках, або в звіринцях. А ще, деякі з них, піддаються дресируванню.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:32
prodigy
Российская шваль постоянно рождает зверей в своей среде.
А белорусы ради полной миски и "чтобы белазы работали" тоже готовы голосовать 30 лет за преступного недоумка и сеять смерть на территории соседей.
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:35
Из вражеского паблика
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:37
Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире
Американский историк Тимоти Снайдер сравнил путинскую блокаду поставок зерна из Украины со сталинским террором, назвал войну РФ в Украине колониальной и посоветовал, как противостоять российской пропаганде.
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:42
США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом. Operator/Maintainer Trainer (OMT) provides training on critical operator tasks for 13M MOS at Fort Sill, Oklahoma.
всего 414штук построено , цена на 2014 5,1млн долл
экипаж состоит из 3х человек :
-M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN
-Vehicle Operations
-Weapons Operations
-Detection & Destruction)
REQUIREMENTS
10
weeks of Basic Training
4
weeks of Advanced Individual Training
Is HIMARS guided?
Himars units carry one preloaded pod of six 227mm guided missiles (the M270 carries two pods),
or one large pod loaded with an Army Tactical Missile System (ATACMS) tactical missile.
надеюсь 50 человек хватит на 50 установок (потому как водителей и подносчиков(заряжающих) ракет нет смысла посылать на учебу и наши офицеры в полном объеме освоят за 4 недели ( Advanced Individual Training) все премудрости ракетної системи HIMARS
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:45
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:49
кто служил в СА знает, что самые упоротые садисты в учебках были
белорусские сержанты (при том с маленьких городов населением около 100 тысяч)
Додано: Пон 27 чер, 2022 22:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мільйони курей на плахофабриках доводять наявність альтернативних варіантів
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