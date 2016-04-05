prodigy Российская шваль постоянно рождает зверей в своей среде. А белорусы ради полной миски и "чтобы белазы работали" тоже готовы голосовать 30 лет за преступного недоумка и сеять смерть на территории соседей.
Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире Американский историк Тимоти Снайдер сравнил путинскую блокаду поставок зерна из Украины со сталинским террором, назвал войну РФ в Украине колониальной и посоветовал, как противостоять российской пропаганде. https://www.dw.com/ru/timoti-snajder-pu ... a-62255298
США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом. Operator/Maintainer Trainer (OMT) provides training on critical operator tasks for 13M MOS at Fort Sill, Oklahoma.
всего 414штук построено , цена на 2014 5,1млн долл экипаж состоит из 3х человек : -M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN -Vehicle Operations -Weapons Operations -Detection & Destruction)
Himars units carry one preloaded pod of six 227mm guided missiles (the M270 carries two pods), or one large pod loaded with an Army Tactical Missile System (ATACMS) tactical missile.
надеюсь 50 человек хватит на 50 установок (потому как водителей и подносчиков(заряжающих) ракет нет смысла посылать на учебу и наши офицеры в полном объеме освоят за 4 недели ( Advanced Individual Training) все премудрости ракетної системи HIMARS
Starikan написав:prodigy Российская шваль постоянно рождает зверей в своей среде. А белорусы ради полной миски и "чтобы белазы работали" тоже готовы голосовать 30 лет за преступного недоумка и сеять смерть на территории соседей.
кто служил в СА знает, что самые упоротые садисты в учебках были белорусские сержанты (при том с маленьких городов населением около 100 тысяч)
На зарплати українським військовим зараз за місяць йде 40 мільярдів гривень. Таку цифру озвучив голова комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю «РБК-Україна»
При цьому, за словами Завітневича, раніше у цю суму вкладався річний зарплатний фонд військових. Голова оборонного комітету також додав, що грошове забезпечення військовослужбовців зараз зменшувати не збираються.
Хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів».