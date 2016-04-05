Visky написав:Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...
Збройні Сили України не закуповують нові українські ракети «Вільха» тому, що виділеного на оборону фінансування не вистачає і доводиться обирати лише саме необхідне для військ.
Про це головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив піж час зустрічі зі ЗМІ та блогерами 25 листопада, пише Defense Express.
До вас дійде нарешті, через кого "мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов" і хто має першим бігти в "окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой" про свій вибір по приколу?
Там же чуть дальше:
Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте «Вільху», – розповів головнокомандувач.
Вы уже до Стерненко дошли. Идеолог. Не видел ту передачу с Чаплыгой, ничего не могу сказать, но метод Стерненко... По одному слову я и у Вас могу надёргать так, что Вы будете выглядеть предателем Родины.
Visky написав:.... Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив
Стоит заметить, что тогда и Россия была "ледь дихаюча, обкрадена економічно".
lapay написав:.......... Пригадайте типові американські бойовики дев'яностих - в бандитсько-сепаратиських республиках сходу України чи півночі Казахстану, викрадають і продають тактичну ядерну зброю різномастним терористам. От цього вони найбільше боялись, і нам ЯЗ ніяк не світила. Ми навіть замкнений цикл виробництва артилерійських снарядів не спромоглись зробити, що вже казати про ядерну зброю... В тому числі і через фінансові злидні.
Тогда были такие же типичные боевики, в которых ЯО похищали взбесившиеся русские генералы и КГБисты.