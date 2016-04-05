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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1472147314741475>
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:48

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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:51

  prodigy написав:в этом паблике сбу-шник страху нагоняет (мы все помрем, надо бежать за Урал)
надо зебру в русские паблики запустить, он умеет сеять панику типа мы все умрем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:05

В Харькове по расписанию - 23.01 2 прилёта. Оооочень громко. Чуть позже ещё несколько потише. Куда попали, в темноте не видно, пожаров, вроде, нет.
Но по сравнению с сегодняшним Кременчугом...
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:11

  juristkostya написав:
  Visky написав:Я вам по секрету скажу, як зокрема і фізик-ядерник в минулому, що "дороге" ядерне утримання - роздмуханий міф, направлений на виправдання "необхідності" ядерного роззброєння України з подачі Заходу, рашки і, перш за все, дядька Сема. Ми ще тоді з колегами обурювалися такій маніпуляції, бо насправді все вже було, утримання не несло великих затрат й було точно дешевше утримання якоїсь там частини велетенської на той час армії... Тим більше, якщо би знищили лише стратегічну (для спокою Заходу і д. Сема) і залишили більш дешеву тактичну...

В третий раз: дело совсем не только в деньгах.

Слово "только" можно и вообще убрать. :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:18

  Schmit написав:...........
Нагадую ще раз.
На «Вільху» не вистачає грошей – головнокомандувач ЗСУ
Збройні Сили України не закуповують нові українські ракети «Вільха» тому, що виділеного на оборону фінансування не вистачає і доводиться обирати лише саме необхідне для військ.

Про це головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив піж час зустрічі зі ЗМІ та блогерами 25 листопада, пише Defense Express.

До вас дійде нарешті, через кого "мы за каждый день задержки поставок платим десятками и сотнями жизней наших бойцов" і хто має першим бігти в "окоп, чтобы порассуждал там под рашкованской артой" про свій вибір по приколу?

Там же чуть дальше:
Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте «Вільху», – розповів головнокомандувач.

Не надо выбирать только то, что Вам хочется.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:28

  otg написав:
  Visky написав:Саме так!
Хватить брихати
-безпідставно викрикує безсилий брехун про 20т. ракет і Жданова
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:29

  juristkostya написав:
  Visky написав:Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання,

Неправда
А на що?
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:30

  Schmit написав:vFrZHg1w70I

Вы уже до Стерненко дошли. Идеолог. :)
Не видел ту передачу с Чаплыгой, ничего не могу сказать, но метод Стерненко...
По одному слову я и у Вас могу надёргать так, что Вы будете выглядеть предателем Родины.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:41

  Visky написав:....
Я добре пам'ятаю той шалений тиск на ледь дихаючу, обкрадену економічно, зокрема Росією, Україну початку бандтських 90-х, ще не заживша рана ЧАЕС з частково відкритим 4м енергоблоком. Обіцянки фінансування будівництва саркофагу над ним в обмін на відмову від ЯЗ. Піратський вивіз Росією у 92 р. тактичних ядерних ракет... Але ж Ви напирали саме на фінансову складову утримання, повторюючи той брехливий наратив

Стоит заметить, что тогда и Россия была "ледь дихаюча, обкрадена економічно".
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:43

  lapay написав:..........
Пригадайте типові американські бойовики дев'яностих - в бандитсько-сепаратиських республиках сходу України чи півночі Казахстану, викрадають і продають тактичну ядерну зброю різномастним терористам. От цього вони найбільше боялись, і нам ЯЗ ніяк не світила. Ми навіть замкнений цикл виробництва артилерійських снарядів не спромоглись зробити, що вже казати про ядерну зброю... В тому числі і через фінансові злидні.

Тогда были такие же типичные боевики, в которых ЯО похищали взбесившиеся русские генералы и КГБисты.
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