ЛАД написав:Не видел ту передачу с Чаплыгой, ничего не могу сказать, но
Чаплыга - примитивный демагог-левак, перманентный "антиглобалист" и всё вот это вот подобное - для электората Натальи Витренко и шариенутых всех оттенков..., печати на таких негде было ставить давным-давно.
speedsx написав:Ні, там про ремонтний завод кажуть. Він дійсно поруч.
Точность томагавков 5 метров, а че русня обосралась то с технологиями? Кому они втирают про ремонтный завод, 500 метров мимо, так и ракет не соберешь на все объекты.
Круговое вероятное отклонение (КВО) ракеты с пассивной системой наведения при стрельбе по площадям составляет до 5 км.
Из Вики http://surl.li/chocr А высокоточных ракет, действительно, мало и они дорогие. Лупят старьём, которое всё равно пора списывать и утилизировать. Это для примера, какими ракетами обстреляли "Амстор", не знаю, сообщений не попадалось.
Нам будут давать оружия ровно столько, сколько нужно для сдерживания и ни дивизионом больше.
ошибочное мнение, пророссийский нарратив
Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.
затягивание конфликта грозит тем, что рецессия наберет темпы, и будет большой глобальный кризис. обескровить рашкостан в военном плане-это не первостепенная цель , главная цель не дать Украине проиграть ни в коем разе. ......
К сожалению, каковы стратегические цели наших партнёров, мы не знаем. И, боюсь, они и сами ещё окончательно не решили. По-моему, их цели меняются по ходу войны. А рецессия больше зависит не от затягивания конфликта, а от санкций. Причём, похоже, даже окончание войны и снятие санкций может не помочь. Европа может побояться снова наступить на грабли и отказ от росс. энергоресурсов может продолжиться и после окончания всех событий.
prodigy написав:США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом. Operator/Maintainer Trainer (OMT) provides training on critical operator tasks for 13M MOS at Fort Sill, Oklahoma.
всего 414штук построено , цена на 2014 5,1млн долл экипаж состоит из 3х человек : -M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN -Vehicle Operations -M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN -Vehicle Operations -Weapons Operations -Detection & Destruction) https://www.goarmy.com/careers-and-jobs ... ember.html REQUIREMENTS 10 weeks of Basic Training 4 weeks of Advanced Individual Training
Is HIMARS guided?
Himars units carry one preloaded pod of six 227mm guided missiles (the M270 carries two pods), or one large pod loaded with an Army Tactical Missile System (ATACMS) tactical missile.
надеюсь 50 человек хватит на 50 установок (потому как водителей и подносчиков(заряжающих) ракет нет смысла посылать на учебу и наши офицеры в полном объеме освоят за 4 недели ( Advanced Individual Training) все премудрости ракетної системи HIMARS
Думаю, обучать надо, как минимум, двоих - Weapons Operations и Detection & Destruction. А, возможно, и Vehicle Operations. И не знаю, что они называют Basic Training.
ЛАД написав:Не видел ту передачу с Чаплыгой, ничего не могу сказать, но
Чаплыга - примитивный демагог-левак, перманентный "антиглобалист" и всё вот это вот подобное - для электората Натальи Витренко и шариенутых всех оттенков..., печати на таких негде было ставить давным-давно. ..........
Возможно. Практически ничего с ним не смотрел. Но и Стерненко... Туда же.