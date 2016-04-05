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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 07:42
ЛАД написав:
Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?
а дітей Бамбаса?
не треба перебільшувати...
знищувати треба ворогів
і не тільки тих хто зі зброєю вдерся на твою землю
але і тих, хто з літаків з белорусі пуляє ракети
а також притягати до відповідальнсоті усіляки Чаплиг (та іншу наволочь)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44
pesikot написав:
Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:33
ЛАД написав: Faceless написав:
zSQV8ZYFJfw
Для свідків "великай культури"
Очень дешево и примитивно.
Честно говоря, этот детский сад с попытками провести корреляцию между достижениями культуры и завоевательной политикой уже порядком поддостал. Никогда еше культура не мешала геноциду, работорговле и пр. А бывало, и прямо помогала.
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juristkostya
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:43
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
Вы сейчас предлагаете быть умнее и смотреть на пару ходов вперёд. Но 2019-й год ясно показал, что сие для нас недостижимо....
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:49
Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:10
BIGor написав:
Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?
Зачем модерация? Просто генерируете выдающийся неватный контент - и вата сама отступает.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:15
juristkostya написав: BIGor написав:
Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?
Зачем модерация? Просто генерируете выдающийся неватный контент - и вата сама отступает.
У меня нет таких финансовых и человеческих ресурсов как у вас россиян. Не могу тут сидеть в три смены.
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