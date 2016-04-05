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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1474147514761477>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?


а дітей Бамбаса?

не треба перебільшувати...

знищувати треба ворогів
і не тільки тих хто зі зброєю вдерся на твою землю
але і тих, хто з літаків з белорусі пуляє ракети

а також притягати до відповідальнсоті усіляки Чаплиг (та іншу наволочь)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44

  pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц

Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:33

  ЛАД написав:
  Faceless написав:zSQV8ZYFJfw
Для свідків "великай культури"

Очень дешево и примитивно.

Честно говоря, этот детский сад с попытками провести корреляцию между достижениями культуры и завоевательной политикой уже порядком поддостал. Никогда еше культура не мешала геноциду, работорговле и пр. А бывало, и прямо помогала.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:43

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц

Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.

Вы сейчас предлагаете быть умнее и смотреть на пару ходов вперёд. Но 2019-й год ясно показал, что сие для нас недостижимо....
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:10

  BIGor написав:Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?

Зачем модерация? Просто генерируете выдающийся неватный контент - и вата сама отступает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:15

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?

Зачем модерация? Просто генерируете выдающийся неватный контент - и вата сама отступает.

У меня нет таких финансовых и человеческих ресурсов как у вас россиян. Не могу тут сидеть в три смены.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:30

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Фу, противно читать это ватное болото. Где модерация?

Зачем модерация? Просто генерируете выдающийся неватный контент - и вата сама отступает.

У меня нет таких финансовых и человеческих ресурсов как у вас россиян. Не могу тут сидеть в три смены.

О, пошла охота на ведьм
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:00

Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!
https://www.unian.net/lite/holidays/s-d ... 64252.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну-ну ... Таки співвідношення ватників-колаборантів відносно реальних патріотів росте з кожним днем . Напевно стало нецікаво слухати оцих всіх прихильників руської культури і тому подібне ... Чи визначати філософські питання про нацизм , фашизм і тому подібне . Теоретики ... Їх бомблять , а вони розмірковують , чи давати здачі по максимуму , як можливо ? І по кому можна , а по кому ні ? "Русские" - це прикметник ( для москаликів - прилагательное ) - не іменник . Цим сказано все - це все населення просто "прилагается" до держави їхньої . Ніякої самостійної ролі не грає - просто виконує вказівк чергового "царя" ... Тому всю цю імперію треба розшматувати на невеличкі шматочки - і нехай собі живуть в своєму заліссі ...
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