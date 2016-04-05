pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм. А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм. Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими. Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
Faceless написав:zSQV8ZYFJfw Для свідків "великай культури"
Очень дешево и примитивно.
Честно говоря, этот детский сад с попытками провести корреляцию между достижениями культуры и завоевательной политикой уже порядком поддостал. Никогда еше культура не мешала геноциду, работорговле и пр. А бывало, и прямо помогала.
pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм. А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм. Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими. Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
Вы сейчас предлагаете быть умнее и смотреть на пару ходов вперёд. Но 2019-й год ясно показал, что сие для нас недостижимо....
Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником! https://www.unian.net/lite/holidays/s-d ... 64252.html
Ну-ну ... Таки співвідношення ватників-колаборантів відносно реальних патріотів росте з кожним днем . Напевно стало нецікаво слухати оцих всіх прихильників руської культури і тому подібне ... Чи визначати філософські питання про нацизм , фашизм і тому подібне . Теоретики ... Їх бомблять , а вони розмірковують , чи давати здачі по максимуму , як можливо ? І по кому можна , а по кому ні ? "Русские" - це прикметник ( для москаликів - прилагательное ) - не іменник . Цим сказано все - це все населення просто "прилагается" до держави їхньої . Ніякої самостійної ролі не грає - просто виконує вказівк чергового "царя" ... Тому всю цю імперію треба розшматувати на невеличкі шматочки - і нехай собі живуть в своєму заліссі ...