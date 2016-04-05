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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1474147514761477
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:07

  juristkostya написав:О, пошла охота на ведьм

Россияне = ведьмы? Самокритично.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:07

  ЛАД написав:К сожалению, каковы стратегические цели наших партнёров, мы не знаем. И, боюсь, они и сами ещё окончательно не решили. По-моему, их цели меняются по ходу войны.
А рецессия больше зависит не от затягивания конфликта, а от санкций. Причём, похоже, даже окончание войны и снятие санкций может не помочь. Европа может побояться снова наступить на грабли и отказ от росс. энергоресурсов может продолжиться и после окончания всех событий.

Вона не "может продолжиться", а точно продовжиться. 100% відмови від рус. нафти/газу точно не буде(по крайній мірі в наступні 5 років). Залежність є величезна і путін це розуміє.
Стратегічні цілі партнерів очевидні(я вже писав):
1.США - максимально ослабити РФ, причому РФ має обов'язково програти.
2.Європи(Німетчина, Франція, Італія) - найшвидше закінчення війни(не важливо хто переможе), повернення до економічної співпраці з РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:27

  BIGor написав:
  juristkostya написав:О, пошла охота на ведьм

Россияне = ведьмы? Самокритично.
"охота на ведьм" - образное выражение, обозначающее маниакальный поиск внутренних врагов. Например, часто так называют внутреннюю политику США периода Трумена/Маккарти. Есть и другие примеры такого рода перегибов, короче, вы далеко не первый :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:41

  juristkostya написав:"охота на ведьм" - ... внутренняя политика США

Этот термин пришел из Средних веков. БОТик все США ругает (и к месту и не к месту), тонЬше надо быть, а не так грубо палить контору… да. Оно право, будущее КоленоВстана (как и у их союзника С.Кореии): Ненавидеть Омерику, дро..чить на Пути Ына и пугать весь Мир ржавым ЯО времен ссср.
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:50

  Puente написав:Ну-ну ... Таки співвідношення ватників-колаборантів відносно реальних патріотів росте з кожним днем . Напевно стало нецікаво слухати оцих всіх прихильників руської культури і тому подібне ... Чи визначати філософські питання про нацизм , фашизм і тому подібне . Теоретики ... Їх бомблять , а вони розмірковують , чи давати здачі по максимуму , як можливо ? І по кому можна , а по кому ні ? "Русские" - це прикметник ( для москаликів - прилагательное ) - не іменник . Цим сказано все - це все населення просто "прилагается" до держави їхньої . Ніякої самостійної ролі не грає - просто виконує вказівк чергового "царя" ... Тому всю цю імперію треба розшматувати на невеличкі шматочки - і нехай собі живуть в своєму заліссі ...

Колаборанти --- патріоти. В Україні.
Активні рашисти --- демократичні опозиціонери. В рашці.

А між ними абсолютна більшість - пасивні обивателі...
Тепер питання: яку риторику треба вести, щоб ХОЧА Б!!! менше з отих пасивних обивателів підштовхнути в активні (в актнивні ватники, колаборанти, рашисти)?

Погрожувати суцільним без розбору знищенням, обесчеловечивать до звірів-орків?
До того ж не маючи на момент змоги це зробити.
Чи раціонально це?

А за таку нераціональність (тобто за боротьбу з кожним новим активним, який утворився з пасивного завдяки впливу ставлення до нього з українського боку) платити чим і хто буде???

Мабуть ті, хто, штовхаючи гнівні меседжі, обіцяв гранати з балкону жбурляти або спина до спини?!
Але коли замаячило, то швиденько евакуювався.
detroytred
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