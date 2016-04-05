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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1474147514761477>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?


а дітей Бамбаса?

не треба перебільшувати...

знищувати треба ворогів
і не тільки тих хто зі зброєю вдерся на твою землю
але і тих, хто з літаків з белорусі пуляє ракети

а також притягати до відповідальнсоті усіляки Чаплиг (та іншу наволочь)
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44

  pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц

Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:33

  ЛАД написав:
  Faceless написав:zSQV8ZYFJfw
Для свідків "великай культури"

Очень дешево и примитивно.

Честно говоря, этот детский сад с попытками провести корреляцию между достижениями культуры и завоевательной политикой уже порядком поддостал. Никогда еше культура не мешала геноциду, работорговле и пр. А бывало, и прямо помогала.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:43

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм
А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц

Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.
А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.
Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.
Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.

Вы сейчас предлагаете быть умнее и смотреть на пару ходов вперёд. Но 2019-й год ясно показал, что сие для нас недостижимо....
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:00

Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!
https://www.unian.net/lite/holidays/s-d ... 64252.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну-ну ... Таки співвідношення ватників-колаборантів відносно реальних патріотів росте з кожним днем . Напевно стало нецікаво слухати оцих всіх прихильників руської культури і тому подібне ... Чи визначати філософські питання про нацизм , фашизм і тому подібне . Теоретики ... Їх бомблять , а вони розмірковують , чи давати здачі по максимуму , як можливо ? І по кому можна , а по кому ні ? "Русские" - це прикметник ( для москаликів - прилагательное ) - не іменник . Цим сказано все - це все населення просто "прилагается" до держави їхньої . Ніякої самостійної ролі не грає - просто виконує вказівк чергового "царя" ... Тому всю цю імперію треба розшматувати на невеличкі шматочки - і нехай собі живуть в своєму заліссі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:07

  ЛАД написав:К сожалению, каковы стратегические цели наших партнёров, мы не знаем. И, боюсь, они и сами ещё окончательно не решили. По-моему, их цели меняются по ходу войны.
А рецессия больше зависит не от затягивания конфликта, а от санкций. Причём, похоже, даже окончание войны и снятие санкций может не помочь. Европа может побояться снова наступить на грабли и отказ от росс. энергоресурсов может продолжиться и после окончания всех событий.

Вона не "может продолжиться", а точно продовжиться. 100% відмови від рус. нафти/газу точно не буде(по крайній мірі в наступні 5 років). Залежність є величезна і путін це розуміє.
Стратегічні цілі партнерів очевидні(я вже писав):
1.США - максимально ослабити РФ, причому РФ має обов'язково програти.
2.Європи(Німетчина, Франція, Італія) - найшвидше закінчення війни(не важливо хто переможе), повернення до економічної співпраці з РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:50

  Puente написав:Ну-ну ... Таки співвідношення ватників-колаборантів відносно реальних патріотів росте з кожним днем . Напевно стало нецікаво слухати оцих всіх прихильників руської культури і тому подібне ... Чи визначати філософські питання про нацизм , фашизм і тому подібне . Теоретики ... Їх бомблять , а вони розмірковують , чи давати здачі по максимуму , як можливо ? І по кому можна , а по кому ні ? "Русские" - це прикметник ( для москаликів - прилагательное ) - не іменник . Цим сказано все - це все населення просто "прилагается" до держави їхньої . Ніякої самостійної ролі не грає - просто виконує вказівк чергового "царя" ... Тому всю цю імперію треба розшматувати на невеличкі шматочки - і нехай собі живуть в своєму заліссі ...

Колаборанти --- патріоти. В Україні.
Активні рашисти --- демократичні опозиціонери. В рашці.

А між ними абсолютна більшість - пасивні обивателі...
Тепер питання: яку риторику треба вести, щоб ХОЧА Б!!! менше з отих пасивних обивателів підштовхнути в активні (в актнивні ватники, колаборанти, рашисти)?

Погрожувати суцільним без розбору знищенням, обесчеловечивать до звірів-орків?
До того ж не маючи на момент змоги це зробити.
Чи раціонально це?

А за таку нераціональність (тобто за боротьбу з кожним новим активним, який утворився з пасивного завдяки впливу ставлення до нього з українського боку) платити чим і хто буде???

Мабуть ті, хто, штовхаючи гнівні меседжі, обіцяв гранати з балкону жбурляти або спина до спини?!
Але коли замаячило, то швиденько евакуювався.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:57

detroytred
Вы же согласны, что все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль?
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:02

  _Mykola_ написав:detroytred
Вы же согласны, что все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль? :roll:

Беззаперечно.

Але мова була зовсім про іншу категорію. про тих, хто не зробив прямого важкого злочину. Сидить на дивані та максимум голосує, ну може вякає щось типу *слава рашці" і т.д.
Колективної відповідальності і їм не уникнути. Але вона точно не може бути на рівні знищення.

Їх сама рашовлада підштовхує до активності.
Навіщо ще нам робити це погрозами?
Це нераціонально, як мінімум.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 чер, 2022 11:11, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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