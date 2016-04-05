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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:24
‼️ Лише за вихідні росія випустила по Україні ракет на $200 мільйонів – Forbes
❗️За інформацією Зеленського, станом на сьогодні росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.
Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по українських містах, просто не піддається підрахунку, зазначив глава держави.
@bochkala_war
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vitaliian
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:33
vitaliian написав:
Лише за вихідні росія випустила по Україні ракет на $200 мільйонів – Forbes
❗️За інформацією Зеленського, станом на сьогодні росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.
Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по українських містах, просто не піддається підрахунку, зазначив глава держави.
@bochkala_war
Ще б знати, скільки в них залишилось?
70%?
50%?
30%?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:34
Успіх , по найточнішим там все поганенько (для них). А говна типу х22, яке з точністю 600 метрів, мабуть ще є.
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Hotab
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36
От не пощастило ж нам із такиси сусідами.
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Investor_K
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:38
vitaliian написав:
Лише за вихідні росія випустила по Україні ракет на $200 мільйонів
а взамін отримала за енергоносії біля 2 мільярдів за ці два дні
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:02
vitaliian написав:
‼️ Лише за вихідні росія випустила по Україні ракет на $200 мільйонів – Forbes
❗️За інформацією Зеленського, станом на сьогодні росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.
Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по українських містах, просто не піддається підрахунку, зазначив глава держави.
@bochkala_war
Лише за вихідні(2 дні) росія отримала за енергоносії мінімум $1 мільярд.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:13
Hotab написав:Успіх
, по найточнішим там все поганенько (для них). А говна типу х22, яке з точністю 600 метрів, мабуть ще є.
Якщо в них мета руйнувати все, то їм байдуже чим стріляти. І мабудь застосувуючи "неточні" ракети їм як раз і зручніше, бо хотіли попасти по війсковим обєктам, але попали в ... ,такі будуть їх виправдання.
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maza5
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:27
Visky написав: otg написав: Visky написав:
Саме так!
Хватить брихати
-безпідставно викрикує безсилий брехун про 20т. ракет і Жданова
Брехун це той, який розказує що ходив на площі. Не соромно? А я той ролік можу найти. Будете шляпу жувати?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:40
maza5 написав:
Якщо в них мета руйнувати все, то їм байдуже чим стріляти. І мабудь застосувуючи "неточні" ракети їм як раз і зручніше, бо хотіли попасти по війсковим обєктам, але попали в ... ,такі будуть їх виправдання.
Виправдань не буде. Вже орки заявили в ООН що Кременчуг це провокація типа Бучі.
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otg
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:42
prodigy написав: ЛАД написав:
Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?
а дітей Бамбаса?
не треба перебільшувати...
знищувати треба ворогів
і не тільки тих хто зі зброєю вдерся на твою землю
але і тих, хто з літаків з белорусі пуляє ракети
а також притягати до відповідальнсоті усіляки Чаплиг (та іншу наволочь)
С этим согласен.
Но Starikan писал не так, я отвечал на его слова.
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ЛАД
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