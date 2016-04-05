ЛАД написав:Лупят старьём, которое всё равно пора списывать и утилизировать.
Путен еще в 2014 году говорил что вместо того что бы утилизировать снаряды они прекрасно используются на Украине. За одно российские и украинские военные получат огромный опыт боевых действий. Видимо он был уверен, еще тогда, что украинские войска перейдут в конце концов на российскую сторону.
Kate0000 написав:pesikot , може нарешті партнери прискорять передачу ПРО. Звір показує, що він не має принципів і жалю. І такого звіра необхідно усипляти.
Сейчас выйдет ЛАД и обвинит вас в нацизме. Как уже обвинял Фейслеса и меня. Повторю: 140 млн зверей должны быть безжалостно уничтожены. Любым способом. Этот народ не имеет права на существование.
Вас и опять обвиню. Вы становитесь (стали?) таким же, как они.
А белорусы ради полной миски и "чтобы белазы работали" тоже готовы голосовать 30 лет за преступного недоумка и сеять смерть на территории соседей.
Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?
а шо, по вашому тоді слід з усіма ними робити? "панять і пгастіть"? чи може ще й у д.пу розцілувати? вині там всі - і ті, хто відверто за війну тягне, і ті хто мовчки на це все дивиться. з їх мовчазної згоди русофашня вбиває у нас людей. у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
maza5 написав:бо хотіли попасти по війсковим обєктам, але попали в ... ,такі будуть їх виправдання.
Во Вам виправдення:
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре, сообщило Министерство обороны России.
Як бачите вони не виправдовуються. Просто брешуть.
pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм. А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм. Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими. Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
Ще один любитель мишебратьєв. Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися. І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже. Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів
prodigy написав:........... вы не правильно перевели: при обучении специалиста 13класса -M1 Armor Crewman (SKILLS YOU’LL LEARN-его научат следующему) -Vehicle Operations-управлять автомашиной -Weapons Operations-кправлять оружием -Detection & Destruction)-определять и поражать (цели)
Возможно Вы правы. Но в росс. Вики:
Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)
в принципе достаточно обучит лейтенанта этим трем навыкам, а водителей и заряжающих можно обучить на месте за 3 дня максимум
существует два вида тренингов (у всех, и у моряков тоже) -Basic Training (базовые навыки)-для рядового состава -Advance Training (углубленная подготовка)-для офицерского состава
если помечтать, что нам поставят хотя бы 50шт в этом году?
"США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS примерно за две недели, ожидается, что второй раунд обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов", – заявил чиновник.
https://news.liga.net/politics/news/ssha-za-dve-nedeli-obuchat-esche-50-boytsov-vsu-ispolzovaniyu-himars-predstavitel-pentagona Если это правда, то обучение наших бойцов вообще не проблема и никак не ограничивает поставки и применение HIMARS. 50 шт. в этом году - цифра реальная. Основное ограничение, насколько понял, будет по возможностям поставки боеприпасов (как в Украину, так и на позиции). И, кстати, тут немалую роль играют дороги, строительством которых тут некоторые сильно возмущаются. И их сегодняшний ремонт, которым тоже возмущаются. Кстати, для "возмущающихся" - HIMARS смонтирована на колёсной базе и скорость по шоссе 85 км/час. В отличие от поставляемых Англией M270 MLRS, смонтированных на гусеничном шасси (скорость по шоссе 64 км/час).
О нашем применении HIMARS пока непонятно. Наши пишут:
З 24 червня українські військові почали використовувати американські ракетні системи залпового вогню HIMARS на фронті в боях проти російських окупантів. У неділю, 26 червня, українські бійці завдали удару по двом командним пунктам російських військ. Для удару використовувалися реактивні системи HIMARS.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 07:20 с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/28/06/2022/ ... 7d6aaa2076
Щодо утилізації 140 мільйонів росіян: по-перше, ні, це не нацизм, оскільки в даній темі обговорють утилізацію ГРОМАДЯН РФ, а не етнічних росіян(які, до речі, іноді служать в лавах ЗСУ, і утилізовувати їх точно не треба) по-друге, нам ніхто не дозволить утилізувати стільки, банально не дадуть боєприпасів. Щодо того, що всі вони погані. Почитайте про експеримент Мілгрема та Стенфордський тюремний експеримент. І ще печальний для українців факт. Гітлер прийшов до влади внаслідок Великої депресії, коли дико впав добробут людей. І підтримка Гітлера впала наприкінці 50-их, коли почався еконочний ріс і зростання добробуту німців.
Faceless написав:Ще один любитель мишебратьєв. Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися. І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже. Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів
Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать. Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля. П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 чер, 2022 13:42, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав: з їх мовчазної згоди русофашня вбиває у нас людей.
Дуже цікаво як Ви відноситесь до русофашні з українськими прізвищами?
однаково відношуся до будь-якої русофашні, хоч з яким прізвищем. їх є повно, вихідців звідси, у яких тут рідня (батьки/брати/сестри), які їм намагаються щось пояснити - а у відповідь "шо ви мнє гаваоітє, я по тєлєвізоу всьо віжу". як до них ще відноситися? до речі, а ви як відноситися?
otg написав: Ще дуже цікаво, як що б Ви жили в раші як би Ви саме, поводили?
кого я там де мав "поводити"? "кто на ком стоял?". якщо ж ви все ж мали на увазі "поводитися" - то це все ваше "якби" немає ніякого значення. я тут. і все.
Starikan написав:.............. Сейчас выйдет ЛАД и обвинит вас в нацизме. Как уже обвинял Фейслеса и меня. Повторю: 140 млн зверей должны быть безжалостно уничтожены. Любым способом. Этот народ не имеет права на существование.
Вас и опять обвиню. Вы становитесь (стали?) таким же, как они.
А белорусы ради полной миски и "чтобы белазы работали" тоже готовы голосовать 30 лет за преступного недоумка и сеять смерть на территории соседей.
Белорусов тоже надо уничтожить? Всех?
а шо, по вашому тоді слід з усіма ними робити? "панять і пгастіть"? чи може ще й у д.пу розцілувати? вині там всі - і ті, хто відверто за війну тягне, і ті хто мовчки на це все дивиться. з їх мовчазної згоди русофашня вбиває у нас людей. у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
Відповідали всі. Но некоторые в судебном порядке и получали от петли до различных сроков заключения. А основная масса несла моральную ответственность.
А у Вас крайности - или "панять і пгастіть"? чи може ще й у д.пу розцілувати?", или "всех убить". Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".