wild.tomcat написав: у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.
pesikot написав:Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц
Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм. А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм. Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими. Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.
Ще один любитель мишебратьєв. Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися. І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже. Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів
Как-то мы с Вами спорили о патриотизме и национализме. Вы лишний раз подтверждаете их отличие и опасность национализма. А alex_dvornichenko таки прав. Кстати, насчёт "вечных врагов". Веками враждовали Англия с Францией, Франция с Германией. У России типичный "колониальный синдром". Вспомните Францию с Алжиром. Да и Англия расставалась с колониями с кровью. Во Франции нашёлся умный президент Де Голль, который прекратил войну с Алжиром.
В самом начале войны для французского общества отделение Алжира было немыслимым. Алжир во Франции вообще не считали колонией. Его территория делилась на несколько департаментов, административно ничем не отличавшихся от департаментов европейской территории Франции. За почти 130 лет французской власти в Алжире выросли уже несколько поколений европейских колонизаторов, так называемых «пье-нуар». Их численность превышала миллион человек и достигала в некоторые годы 15% от общего населения Алжира.
Большинство французов в то время оперировали простой формулой: «Франция — это Алжир, а Алжир — это Франция». Именно поэтому министр иностранных дел той эпохи, ставший впоследствии президентом Франсуа Миттеран заявлял: «единственные переговоры, возможные [с «Фронтом национального освобождения» Алжира] — это война». Впрочем, официальные французские власти еще долго избегали самого слова война, заменяя его эвфемизмом «алжирские события». .......... Прекращение войны, однако, не стало концом насилия. «Секретная военная организация» французских националистов восприняла Эвианские соглашения как предательство со стороны Франции. Французские националисты в Алжире стали тогда атаковать самих французов и французскую армию. Одновременно начались преследования так называемых «пье-нуар» (жителей Алжира европейского происхождения) и «харки» (алжирцев-мусульман, воевавших на стороне французской армии).
Спустя 60 лет отношения между двумя странами по-прежнему остаются напряженными.
А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.
wild.tomcat написав: у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.
Проблема в том, что Германия была оккупирована. Из-за ЯО о России такой вопрос даже не возникает. Поэтому "перевоспитание" будет исключительно их внутренней задачей, им придётся заниматься этим самим.
ЛАД написав:Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".
Тому що німці завжди були "свої". Не забувайте що для німців також не всі були одинакові. Французів вони в концтаборах не труїли на відміну від слов'ян, наприклад. Такої ненависті до фашистів там на Заході немає(не було), на відміну від СРСР. Тому вони всі(багато з них) і не розуміють навіщо ми чинемо опір. Тому вони і думають що цей конфлікт можна вирішити дипломатичним шляхом.
wild.tomcat написав: у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.
Проблема в том, что Германия была оккупирована. Из-за ЯО о России такой вопрос даже не возникает. Поэтому "перевоспитание" будет исключительно их внутренней задачей, им придётся заниматься этим самим.
Думаю, коалиция победителей все же дожмет РФ на сильные политические преобразования в обмен на доступ к цивилизованному миру. Русские не будут своими руками перебирать трупы в братских могилах Мариуполя, но как минимум свободу прессы и ротацию власти получат.
sashaqbl написав:Щодо утилізації 140 мільйонів росіян: по-перше, ні, це не нацизм, оскільки в даній темі обговорють утилізацію ГРОМАДЯН РФ, а не етнічних росіян(які, до речі, іноді служать в лавах ЗСУ, і утилізовувати їх точно не треба)
Обговорють всё же именно русских, подразумевая, что остальные просто приложение к русским и будут безобидными после уничтожения русских. О второй части Вашего предложения, к сожалению, просто не задумываются. Не хочу сейчас писать на эту тему, вопрос болезненный.
по-друге, нам ніхто не дозволить утилізувати стільки, банально не дадуть боєприпасів. Щодо того, що всі вони погані. Почитайте про експеримент Мілгрема та Стенфордський тюремний експеримент.
Здесь и обсуждать нечего. Сейчас многое объяснимо и допускается как "перегибы военного времени". После окончания войны Многое может и должно измениться.
І ще печальний для українців факт. Гітлер прийшов до влади внаслідок Великої депресії, коли дико впав добробут людей. І підтримка Гітлера впала наприкінці 50-их, коли почався економічний ріст і зростання добробуту німців.
Это печальный факт и опасность для всего мира. При ухудшении эконом. ситуации растёт опасность как левого, так и правого экстремизма. В результате войны это будет во всей Европе, и особенно в РФ и Украине, которые пострадают от войны больше всего. Путин большая сука - своей деятельностью он может отбросить Европу на десятилетия назад.
ЛАД написав:При ухудшении эконом. ситуации растёт опасность как левого, так и правого экстремизма. В результате войны это будет во всей Европе, и особенно в РФ и Украине, которые пострадают от войны больше всего. Путин большая сука - своей деятельностью он может отбросить Европу на десятилетия назад.
парадокс, но ....учитывая, что Европа уже не первое десятилетие строит социализм - Путин вполне может подтолкнуть ее как раз вперёд.