Додано: Вів 28 чер, 2022 13:59

Faceless написав: alex_dvornichenko написав: pesikot написав: Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизм

А "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц Обстрел рашистами ТРЦ - это не нацизмА "нацизм" - это призывы к уничтожению убийц

Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.

А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.

Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.

Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением. Таки да. Обстрел - терроризм, военное преступление, но не нацизм.А призывы к уничтожению по нац.признаку таки нацизм.Вообще в наших интересах убедить россиян, что мы друг другу не враги, что враг путлеровский режим. А эти зомбированные пропагандой перевёртыши с другой властью будут любить, того кого скажут. А призывы к уничтожению россии и россиян вывозут только патриотическую рефлексию со всеми вытекающими.Как по мне идеальный сценарий - это очередной и надеюсь последний распад империи на куски из за внутренней смуты, под внешним давлением.



Ще один любитель мишебратьєв.

Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.

І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.

Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів Ще один любитель мишебратьєв.Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів

В самом начале войны для французского общества отделение Алжира было немыслимым. Алжир во Франции вообще не считали колонией. Его территория делилась на несколько департаментов, административно ничем не отличавшихся от департаментов европейской территории Франции. За почти 130 лет французской власти в Алжире выросли уже несколько поколений европейских колонизаторов, так называемых «пье-нуар». Их численность превышала миллион человек и достигала в некоторые годы 15% от общего населения Алжира.



Большинство французов в то время оперировали простой формулой: «Франция — это Алжир, а Алжир — это Франция». Именно поэтому министр иностранных дел той эпохи, ставший впоследствии президентом Франсуа Миттеран заявлял: «единственные переговоры, возможные [с «Фронтом национального освобождения» Алжира] — это война». Впрочем, официальные французские власти еще долго избегали самого слова война, заменяя его эвфемизмом «алжирские события».

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Прекращение войны, однако, не стало концом насилия. «Секретная военная организация» французских националистов восприняла Эвианские соглашения как предательство со стороны Франции. Французские националисты в Алжире стали тогда атаковать самих французов и французскую армию. Одновременно начались преследования так называемых «пье-нуар» (жителей Алжира европейского происхождения) и «харки» (алжирцев-мусульман, воевавших на стороне французской армии).



Спустя 60 лет отношения между двумя странами по-прежнему остаются напряженными.

Как-то мы с Вами спорили о патриотизме и национализме.Вы лишний раз подтверждаете их отличие и опасность национализма.таки прав.Кстати, насчёт "вечных врагов". Веками враждовали Англия с Францией, Франция с Германией.У России типичный "колониальный синдром". Вспомните Францию с Алжиром. Да и Англия расставалась с колониями с кровью. Во Франции нашёлся умный президент Де Голль, который прекратил войну с Алжиром.Ничего не напоминает?А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.