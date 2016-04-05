ЛАД написав:Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".
Тому що німці завжди були "свої". Не забувайте що для німців також не всі були одинакові. Французів вони в концтаборах не труїли на відміну від слов'ян, наприклад. Такої ненависті до фашистів там на Заході немає(не було), на відміну від СРСР. Тому вони всі(багато з них) і не розуміють навіщо ми чинемо опір. Тому вони і думають що цей конфлікт можна вирішити дипломатичним шляхом.
Німців пробачили і поляки, і чехи (згадайте, як їх "переселяли" із Судет в 1945, подивіться наприклад, http://surl.li/chrmb). І так, до французів та інших сусідів вони ставилися краще, але згадайте скільки воєн з сусідами вела Німеччина (сторіччями!) - значно більше, ніж з Росією. Так що відносини там були ще ті.
juristkostya написав:-------------------- wild.tomcat у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони. ------------------- Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.
Проблема в том, что Германия была оккупирована. Из-за ЯО о России такой вопрос даже не возникает. Поэтому "перевоспитание" будет исключительно их внутренней задачей, им придётся заниматься этим самим.
Думаю, коалиция победителей все же дожмет РФ на сильные политические преобразования в обмен на доступ к цивилизованному миру. Русские не будут своими руками перебирать трупы в братских могилах Мариуполя, но как минимум свободу прессы и ротацию власти получат.
Будем надеяться. Но сильно зависит от результатов войны. И "живучести" Путина. Как физической, так и политической.
ЛАД написав:При ухудшении эконом. ситуации растёт опасность как левого, так и правого экстремизма. В результате войны это будет во всей Европе, и особенно в РФ и Украине, которые пострадают от войны больше всего. Путин большая сука - своей деятельностью он может отбросить Европу на десятилетия назад.
парадокс, но ....учитывая, что Европа уже не первое десятилетие строит социализм - Путин вполне может подтолкнуть ее как раз вперёд.
Социализм бывает разный... Бывает сталинский, а бывает и национал.