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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1477147814791480
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:36

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:38

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Тому що німці завжди були "свої".
Не забувайте що для німців також не всі були одинакові. Французів вони в концтаборах не труїли на відміну від слов'ян, наприклад. Такої ненависті до фашистів там на Заході немає(не було), на відміну від СРСР.
Тому вони всі(багато з них) і не розуміють навіщо ми чинемо опір. Тому вони і думають що цей конфлікт можна вирішити дипломатичним шляхом.

Німців пробачили і поляки, і чехи (згадайте, як їх "переселяли" із Судет в 1945, подивіться наприклад, http://surl.li/chrmb).
І так, до французів та інших сусідів вони ставилися краще, але згадайте скільки воєн з сусідами вела Німеччина (сторіччями!) - значно більше, ніж з Росією. Так що відносини там були ще ті.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:42

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:--------------------
wild.tomcat
у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
-------------------
Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.

Проблема в том, что Германия была оккупирована.
Из-за ЯО о России такой вопрос даже не возникает.
Поэтому "перевоспитание" будет исключительно их внутренней задачей, им придётся заниматься этим самим.

Думаю, коалиция победителей все же дожмет РФ на сильные политические преобразования в обмен на доступ к цивилизованному миру. Русские не будут своими руками перебирать трупы в братских могилах Мариуполя, но как минимум свободу прессы и ротацию власти получат.

Будем надеяться.
Но сильно зависит от результатов войны. И "живучести" Путина. Как физической, так и политической.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:47

  flysoulfly написав:.........

Чуть не забыл.
Спасибо за ссылку!
Очень интересно, хотя длинновато.
Не очень понял, почему Пионтковский называет 14 августа как дату освобождения Херсона. Здесь это не объясняется. Вам не попадалось?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:07

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:При ухудшении эконом. ситуации растёт опасность как левого, так и правого экстремизма. В результате войны это будет во всей Европе, и особенно в РФ и Украине, которые пострадают от войны больше всего.
Путин большая сука - своей деятельностью он может отбросить Европу на десятилетия назад.
парадокс, но ....учитывая, что Европа уже не первое десятилетие строит социализм - Путин вполне может подтолкнуть ее как раз вперёд.

Социализм бывает разный...
Бывает сталинский, а бывает и национал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:09

вот и ответ, куда рашисты целились в Кременчуге : в квадрат 10км×10км
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:18

  ЛАД написав:Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Немецкий суд во вторник приговорил 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря к пяти годам тюремного заключения


о DDOS-атаках литовских сайтов? реально ли "душить" экономику таким методом в текущее время, как считает сообщество?
kulikrom
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