Додано: Вів 28 чер, 2022 15:57

ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили". Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Немцы проиграли войну

Высшие чины были или казнены, или осуждены

Нация покаялась

Не поняли, но простилиНо для этогоНичего из этого с рашистами ещё нетВот когда будет, тогда и можно будет поговоритьНо вот тут пишут, что это Путин виноват, а россияне - белые и пушистыеНе согласен! В принципе!Если зайти в любой российский паблик, что градус ненависти к Украине и украинцам просто зашкаливает. Открытые призывы к уничтожению украинцев и призывы к нанесению ракетных ударовТех кто пытается образумить гарячие головы, сперва дружно чмырят, потом банятИ вот тут всплывает главное отличие немцев образца 1939-1945 и нынешних россиянНемцы действительно не знали о многих творимых зверствам, они просто не имели других источников информацииРоссияне же, точно знают, что происходит на самом деле. Информации валом и она доступно. Но они поддерживают войну