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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:02
konstantin kirovograd написав: beee написав:
https://t.me/oleksiihoncharenko/21967
Гончаренко, вещая из Германии, о том, что путин хочет нас поссорить с белорусами, явно перегрелся на баварском солнышке от безделья. Какой поссорить? белорусы с первого дня воюют по полной с Украиной
Согласен с Вами полностью.Это выглядит буд-то мы терпилы.Они войска под Киев запустили в феврале,лупят по нам ракетами и авиацией(это же обслуживают всё беларусы а не негры с африки),в рот воды набрали молчат граждане беларуси обычные.А он пытается держать баланс дружбы.
А якщо сябри напряму вторгнуться, то тоді це буде називатися як? Повніше повного?
Піонтковський вище розтулмачив, що Вусатий примудрився стільки років дурити пуйла. І знов викрутився.
А Україні навіщо-то Вусатого підштовхувати?
Одна справа тримати на кордоні з сябрами сили для стримування, інша - вже практично стримувати з втратою ресурсів та життів.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:08
alex_dvornichenko написав: Faceless написав:
Ще один любитель мишебратьєв.
Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.
І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.
Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів
Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.
Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.
П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.
Пізно вже шукати якийсь відгук у російських мас, апелюючи що ми проти їх режиму а не них самих. Там всі маси давно калові. Вже давно в рашці перейдено ту межу рефлексії, і вони давно вже прийняли, що хочуть знищення нас, як нації, а недолугі історії про "режим" - тільки формальність, щоб не так світився їх нацизм.
Якщо досі не зрозуміло, російські вояки - не якісь клони пуйла, це ті самі дегенеративні ваньки, з якими ви збираєтеся миритися, які ненавидять не якийсь там абстрактний київський режим, а нас як націю і як громадян, бомблять будинки, лікарні, вбивають цивільних, ґвалтують жінок і дітей.
І з ними ви пропонуєте грати в ігри в кого тупіша пропаганда, щоб вони "не бачили в нас ворогів". Так завджи бачили, або рабів-посіпак, або ворогів, одне з двох.
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:20
ЛАД написав: flysoulfly написав:
.........
Чуть не забыл.
Спасибо за ссылку!
Очень интересно, хотя длинновато.
Не очень понял, почему Пионтковский называет 14 августа как дату освобождения Херсона. Здесь это не объясняется. Вам не попадалось?
Яке малоймовірне???
Сам вже вказує, що воно сумасшєдшєє, і одразу про якусь ймовірність.
Ну а про ланцюжок, який може не спрацює, бо в ньому знайдуться незгодні -- від ліхтаря.
Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах, хто?
І те, що це буде тактична (да хоч і не тактична) ядерна, ніякої ролі не виграє.
Все це з заявами про перемовини, про закінчення через місяці, півроку тільки заважає настрою та більш серйозному готуванню країни та суспільства до тривалої війни з зростанням ескалації.
Вже ж очевидно, що рашовлада не зупиниться.
Як там в Кавказькій полонянці - або я тебе, або ти мене.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:23
Faceless написав: alex_dvornichenko написав: Faceless написав:
Ще один любитель мишебратьєв.
Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.
І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.
Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів
Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.
Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.
П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.
Пізно вже шукати якийсь відгук у російських мас, апелюючи що ми проти їх режиму а не них самих. Там всі маси давно калові. Вже давно в рашці перейдено ту межу рефлексії, і вони давно вже прийняли, що хочуть знищення нас, як нації, а недолугі історії про "режим" - тільки формальність, щоб не так світився їх нацизм.
Якщо досі не зрозуміло, російські вояки - не якісь клони пуйла, це ті самі дегенеративні ваньки, з якими ви збираєтеся миритися, які ненавидять не якийсь там абстрактний київський режим, а нас як націю і як громадян, бомблять будинки, лікарні, вбивають цивільних, ґвалтують жінок і дітей.
І з ними ви пропонуєте грати в ігри в кого тупіша пропаганда, щоб вони "не бачили в нас ворогів". Так завджи бачили, або рабів-посіпак, або ворогів, одне з двох.
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!
Так давай зараз підемо? Втікають))
Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.
Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:59
Faceless написав:
......
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде
Подождите с Кубанью и Белгородом.
А что насчёт Донбасса?
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