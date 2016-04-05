Додано: Вів 28 чер, 2022 16:08

alex_dvornichenko написав: Faceless написав: Ще один любитель мишебратьєв.

Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.

І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.

Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів Ще один любитель мишебратьєв.Якраз вороги, ворогами були століттями. І воює, обстрілює, вбиває не "режим", а всі ці кацапські ваньки, з якими ви пропонуєте тут миритися.І в цих виблядків "патріотична рефлексія" вже давно сталася, пізно вже.Те що ви навели не ідеальний, але, мабуть, єдиний ймовірний з позитивних сценаріїв. Тобто той самий прийнятний мінімум - знищення кацапської держави, руйнація економіки, ізоляція скажених гомункулів

Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.

Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.

П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих. Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.

Пізно вже шукати якийсь відгук у російських мас, апелюючи що ми проти їх режиму а не них самих. Там всі маси давно калові. Вже давно в рашці перейдено ту межу рефлексії, і вони давно вже прийняли, що хочуть знищення нас, як нації, а недолугі історії про "режим" - тільки формальність, щоб не так світився їх нацизм.Якщо досі не зрозуміло, російські вояки - не якісь клони пуйла, це ті самі дегенеративні ваньки, з якими ви збираєтеся миритися, які ненавидять не якийсь там абстрактний київський режим, а нас як націю і як громадян, бомблять будинки, лікарні, вбивають цивільних, ґвалтують жінок і дітей.І з ними ви пропонуєте грати в ігри в кого тупіша пропаганда, щоб вони "не бачили в нас ворогів". Так завджи бачили, або рабів-посіпак, або ворогів, одне з двох.Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде