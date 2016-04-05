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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 148014811482148314841485>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:10

  vitaliian написав:Зображення

Бляха-муха

Один в один как у нас. Тоже в стадион зафигачили, когда город бомбили
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 чер, 2022 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:11

  detroytred написав:............
Ну а про ланцюжок, який може не спрацює, бо в ньому знайдуться незгодні -- від ліхтаря.
Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах, хто?
І те, що це буде тактична (да хоч і не тактична) ядерна, ніякої ролі не виграє.
.........
Вже ж очевидно, що рашовлада не зупиниться.

Як там в Кавказькій полонянці - або я тебе, або ти мене.

Ну, про ланцюжок рассуждение сомнительное.
Хотя всё же есть разница между "Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах" и установкой ядерных боеголовок.
В первом случае практически почти гарантирована безнаказанность, во втором - гарантированный ответ, причём с высокой вероятностью не только тебе лично, но и твоей семье, друзьям, знакомым с высоким риском всему человечеству.
А вот объяснения даты освобождения Херсона 14.08 не услышал вообще. Возможно, прозевал.

По срокам войны - Зеленский призвал семёрку помочь закончить до НГ. Посмотрим. Было бы неплохо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 чер, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:13

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

Я всё равно верю, что пойдёт, нужно много факторов (военное поражение, смена полит.строя и т.д.), но вероятность есть. И на эту веру меня вдохновляют их исторические пируэты. То немцев любим, то ненавидим, то Сталин царь и бог, то культ личности. Там что гипно-башни будут ретранслировать, то народонаселение и будет делать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:16

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

Азийские и кавказские народы стремительно увеличиваются на ее территории. Они обречены, их всех вырежут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:17

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

В 42-43 на это не рассчитывали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:18

  alex_dvornichenko написав:.......
Там что гипно-башни будут ретранслировать, то народонаселение и будет делать.

Не только там.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:22

  Starikan написав: Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

Наступні покоління хіба що... Підтримка Гітлера була дуже високою до кінця пятдесятих...
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:23

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.......
Там что гипно-башни будут ретранслировать, то народонаселение и будет делать.

Не только там.

А где ещё такое ? Ну .. продолжай
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:24

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

Можно подумать, немцы по своей инициативе пошли перебирать скелеты в Освенциме....

Раскаяние будет зависеть исключительно от сокрушительности разгрома. То есть, от нас и наших союзников. Если раскаяния не состоится - значит мы не дожали.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:26

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.......
Там что гипно-башни будут ретранслировать, то народонаселение и будет делать.

Не только там.

А где ещё такое ? Ну .. продолжай

Самый очевидный пример - та же Германия эпохи Гитлера.
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