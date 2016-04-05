detroytred написав:............ Ну а про ланцюжок, який може не спрацює, бо в ньому знайдуться незгодні -- від ліхтаря. Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах, хто? І те, що це буде тактична (да хоч і не тактична) ядерна, ніякої ролі не виграє. ......... Вже ж очевидно, що рашовлада не зупиниться.
Як там в Кавказькій полонянці - або я тебе, або ти мене.
Ну, про ланцюжок рассуждение сомнительное. Хотя всё же есть разница между "Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах" и установкой ядерных боеголовок. В первом случае практически почти гарантирована безнаказанность, во втором - гарантированный ответ, причём с высокой вероятностью не только тебе лично, но и твоей семье, друзьям, знакомым с высоким риском всему человечеству. А вот объяснения даты освобождения Херсона 14.08 не услышал вообще. Возможно, прозевал.
По срокам войны - Зеленский призвал семёрку помочь закончить до НГ. Посмотрим. Было бы неплохо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 чер, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".
Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами. Российская шваль никогда на это не пойдет.
Я всё равно верю, что пойдёт, нужно много факторов (военное поражение, смена полит.строя и т.д.), но вероятность есть. И на эту веру меня вдохновляют их исторические пируэты. То немцев любим, то ненавидим, то Сталин царь и бог, то культ личности. Там что гипно-башни будут ретранслировать, то народонаселение и будет делать.