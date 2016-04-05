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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:26
ЛАД написав: detroytred написав:
............
Ну а про ланцюжок, який може не спрацює, бо в ньому знайдуться незгодні -- від ліхтаря.
Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах, хто?
І те, що це буде тактична (да хоч і не тактична) ядерна, ніякої ролі не виграє.
.........
Вже ж очевидно, що рашовлада не зупиниться.
Як там в Кавказькій полонянці - або я тебе, або ти мене.
Ну, про ланцюжок рассуждение сомнительное.
Хотя всё же есть разница между "Літаки заправляє, готує до польоту, вантажить бомби, які летять потім по мирних містах" и установкой ядерных боеголовок.
В первом случае практически почти гарантирована безнаказанность, во втором - гарантированный ответ, причём с высокой вероятностью не только тебе лично, но и твоей семье, друзьям, знакомым с высоким риском всему человечеству.
А вот объяснения даты освобождения Херсона 14.08 не услышал вообще. Возможно, прозевал.
По срокам войны - Зеленский призвал семёрку помочь закончить до НГ. Посмотрим. Было бы неплохо.
От обирає чоловік службу на ядерному підвоному човні, на ракетній установці з ядерним боєзапасом і що?
Він при отриманні наказу почне розмірковувати: а чому цей наказ надійшов? Є для нього підстави чи нема? Що буде потім?
(Мабуть ще й так і запитає у начальника або контролюючого))
Ну це ж не шахи та шахматисти...
Отримав почав згідно відпрацьованому сотні разів алгоритму виконувати.
До того ж виконання кожним в ланцюгу ще й контролюється.
Система ланцюга заточена, щоб він спрацював, а не залежав від вагання якогось звена.
І навпаки -- кожному в ланцюгу вбито в голову, що від затримки-збою може бути пагано... його країні, сім'ї. Гарантовано -- якщо не від злобного ворога, якого треба випередити, то від своїх органів.
Мені б хотілося почути від Піонтковського, як він практично уявляє отакі відмову.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 28 чер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:37
juristkostya написав:
Можно подумать, немцы по своей инициативе пошли перебирать скелеты в Освенциме....
Раскаяние будет зависеть исключительно от сокрушительности разгрома. То есть, от нас и наших союзников. Если раскаяния не состоится - значит мы не дожали.
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:37
По итогам «семерки» Макрон выступил за введение механизма установления предельной цены на нефть российского происхождения. В определенном смысле это то же эмбарго, только вид сбоку.
Смысл предельной цены — в уменьшении маржи российских производителей и, соответственно, доходов бюджета. Это чуть лучше, чем прямой запрет, но здесь играет роль еще и интерес самого Запада, который, конечно, хочет, чтобы максимальные объемы нефти оставались на рынке.
Пока такой механизм никогда не вводился, во всяком случае, против крупной нефтяной страны. Поэтому его какое-то время будут прорабатывать. Когда именно введут его в действие, и как именно это будет соотноситься с уже введенным эмбарго, пока неизвестно.
Эмбарго в таком случае могут отменить.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:40
detroytred написав:
.........
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!
Так давай зараз підемо? Втікають))
Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.
Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея.
шукати відгук треба.
Ясно, что до смены режима мы этого не дождёмся, так что рассчитывать на помощь в войне от них не приходится. Но вот после нашей победы и смены режима... Там не так мало людей, настроенных против войны и не испытывающих никакой ненависти к Украине и украинцам. От массы этих людей будет зависеть и раскаяние и налаживание будущих отношений Украина - Россия.
А мы, к сожалению, сделали достаточно много для облегчения Путину задачи засирания мозгов российской биомассе/обывателям.
О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:43
lapay написав: juristkostya написав:
Можно подумать, немцы по своей инициативе пошли перебирать скелеты в Освенциме....
Раскаяние будет зависеть исключительно от сокрушительности разгрома. То есть, от нас и наших союзников. Если раскаяния не состоится - значит мы не дожали.
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
это очевидно. Поэтому, все вопли "уничтожить москалей поголовно" - это от бессилия. Увы.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:44
vitaliian написав:
По итогам «семерки» Макрон выступил за введение механизма установления предельной цены на нефть российского происхождения. В определенном смысле это то же эмбарго, только вид сбоку.
Смысл предельной цены — в уменьшении маржи российских производителей и, соответственно, доходов бюджета. Это чуть лучше, чем прямой запрет, но здесь играет роль еще и интерес самого Запада, который, конечно, хочет, чтобы максимальные объемы нефти оставались на рынке.
Пока такой механизм никогда не вводился, во всяком случае, против крупной нефтяной страны. Поэтому его какое-то время будут прорабатывать. Когда именно введут его в действие, и как именно это будет соотноситься с уже введенным эмбарго, пока неизвестно.
Эмбарго в таком случае могут отменить.
это профанация. Включат "перекрёстное субсидирование", всего делов....
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:46
lapay написав: juristkostya написав:
Можно подумать, немцы по своей инициативе пошли перебирать скелеты в Освенциме....
Раскаяние будет зависеть исключительно от сокрушительности разгрома. То есть, от нас и наших союзников. Если раскаяния не состоится - значит мы не дожали.
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
Тоже метод добиться раскаяния.
Чем плохо?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:49
ЛАД написав:
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
Да всё они знали, жили они в парадигме "это нормально" - отцы нации так сказали, все так делают, значит это норма.
Россияне живут в той же парадигме. Даже банальные ЛОМы из соц.сетей легко убеждают часть своих поклонников что черное может быть серым, а серое белым. А когда это ретранслируется на уровне гос.пропаганды из каждого утюга - все овцы дружно блеют в унисон "это нормально". Я конечно исследования не проводил, но опираясь на опыт работы в крупном коллективе, могу сказать что процентов 80% людей пассивные овощи, которые будут делать что скажут и верить в то что рассказали, даже если у части внутри будут сомнения, но они внутри и останутся, они будут действовать "как все" и делать что сказал "босс". Фашисткий режим путлера этим нагло и эффективно пользуется.
П.С. А если ещё суда приплести пресловутую отрицательную селекцию всего советского периода.... когда "несогласных" уничтожали....то вообще картина печальная.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 28 чер, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:50
ЛАД написав: lapay написав: juristkostya написав:
Можно подумать, немцы по своей инициативе пошли перебирать скелеты в Освенциме....
Раскаяние будет зависеть исключительно от сокрушительности разгрома. То есть, от нас и наших союзников. Если раскаяния не состоится - значит мы не дожали.
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
Тоже метод добиться раскаяния.
Чем плохо?
Холодної війни ще треба дістати.
Рашка це розуміє. Тому війна гаряча. Її влаштовує саме цей формат.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:50
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!
Так давай зараз підемо? Втікають))
Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.
Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея.
шукати відгук треба.
Ясно, что до смены режима мы этого не дождёмся, так что рассчитывать на помощь в войне от них не приходится. Но вот после нашей победы и смены режима... Там не так мало людей, настроенных против войны и не испытывающих никакой ненависти к Украине и украинцам. От массы этих людей будет зависеть и раскаяние и налаживание будущих отношений Украина - Россия.
А мы, к сожалению, сделали достаточно много для облегчения Путину задачи засирания мозгов российской биомассе/обывателям.
О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).
P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.
Текст полного оправдания россиян
Твои россияне знают, не закрывают глаза и полностью поддерживают
Путин засрал мозги россиянам, потому что россияне хотели и хотят это говно в своих мозгах
Ты вспомни 2008, как в РФ радостно называли грузин - грызунами
Забыл ? Временная амнезия ?
Так что, не оправдывай российский нацизм
Все твои посты, это - если вас насилуют, то расслабтесь и попытайтесь получить удовольствие
Могу посоветовать тебе тоже самое, когда тебя будут насиловать. Но ты же начнёшь визжать, что русских обижают. Поэтому не буду
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