Додано: Вів 28 чер, 2022 17:40

detroytred написав: .........

Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).

Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!

Так давай зараз підемо? Втікають))



Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.

Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея. .........Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!Так давай зараз підемо? Втікають))Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея.

шукати відгук треба.Ясно, что до смены режима мы этого не дождёмся, так что рассчитывать на помощь в войне от них не приходится. Но вот после нашей победы и смены режима... Там не так мало людей, настроенных против войны и не испытывающих никакой ненависти к Украине и украинцам. От массы этих людей будет зависеть и раскаяние и налаживание будущих отношений Украина - Россия.А мы, к сожалению, сделали достаточно много для облегчения Путину задачи засирания мозгов российской биомассе/обывателям.О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.При тех настроениях, кот. сейчас высказывает, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.