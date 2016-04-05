Faceless написав:

alex_dvornichenko написав: Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.

Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.

П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.

Пізно вже шукати якийсь відгук у російських мас, апелюючи що ми проти їх режиму а не них самих. Там всі маси давно калові. Вже давно в рашці перейдено ту межу рефлексії, і вони давно вже прийняли, що хочуть знищення нас, як нації, а недолугі історії про "режим" - тільки формальність, щоб не так світився їх нацизм.Якщо досі не зрозуміло, російські вояки - не якісь клони пуйла, це ті самі дегенеративні ваньки, з якими ви збираєтеся миритися, які ненавидять не якийсь там абстрактний київський режим, а нас як націю і як громадян, бомблять будинки, лікарні, вбивають цивільних, ґвалтують жінок і дітей.І з ними ви пропонуєте грати в ігри в кого тупіша пропаганда, щоб вони "не бачили в нас ворогів". Так завджи бачили, або рабів-посіпак, або ворогів, одне з двох.Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде