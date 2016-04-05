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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:58
pesikot написав:
Текст полного оправдания россиян
Твои россияне знают, не закрывают глаза и полностью поддерживают
Это осознанная селекция всего того говна которое есть в людях (не только в россиянах) режимом. Там есть вся национальная палитра: и грузины, и украинцы, и евреи, и армяне. Дело не в нации, а в том какие ценности им прививают с первых дней жизни. Уверен, если бы была возможность провести эксперимент: поменять 100 младенцев россиян на 100 младенцев каких нибудь финов - в Финляндии вырастут люди, а в россии злобная зомбовата.
Сейчас там клоака, но вина в этом на 99% фашисткого режима, народ жертва и их надо спасать во имя всего человечества.
П.С. Империя зла должна быть разрушена. Вторая серия.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:05
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Текст полного оправдания россиян
Твои россияне знают, не закрывают глаза и полностью поддерживают
Это осознанная селекция всего того говна которое есть в людях (не только в россиянах) режимом. Там есть вся национальная палитра: и грузины, и украинцы, и евреи, и армяне. Дело не в нации, а в том какие ценности им прививают с первых дней жизни. Уверен, если бы была возможность провести эксперимент: поменять 100 младенцев россиян на 100 младенцев каких нибудь финов - в Финляндии вырастут люди, а в россии злобная зомбовата.
Сейчас там клоака, но вина в этом на 99% фашисткого режима, народ жертва и их надо спасать во имя всего человечества
.
Ты идиот ?
Иди и спасай их
Когда вернешься побитым, а тебе сами же россияне и наваляют, если вернёшься, тогда и поговорим
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:08
pesikot написав:
Ты идиот ?
Иди и спасай их
Когда вернешься побитым, а тебе сами же россияне и наваляют, если вернёшься, тогда и поговорим
Украина сейчас на острие этого процесса, наша победа будет первым гвоздём в гроб их режима.
П.С. Самое действенное что мы можем сейчас делать по их спасению - мочить орков, которые припёрлись к нам с оружием.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 28 чер, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:10
ЛАД написав:Ничего не напоминает?
А "мириться" в конечном итоге всё равно придётся. У нас нет возможности перенести Украину на другую сторону глобуса. Это не значит "целоваться в дёсны", но устанавливать мало-мальски добрососедские отношения придётся.
Ми вже давно не у складі РІ, то ж аналогія поганенька.
"Миритися" хіба що з плином часу, коли, так чи інакше, а події забуваються, кожне наступне покоління вже не сприймає минуле так близько для себе. А наше завдання, нашого покоління - щоб то не забувалося якомога довше, щоб кацап і все, що з ним пов'язане, викликало тільки ненависть і огиду, щоб мати з ними щось спільне було ганьбою й соромом. І цьому треба привчати з дитинства, щоб у дітей і ідеї не виникало про "добрососєдство" з виродками.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:15
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Ты идиот ?
Иди и спасай их
Когда вернешься побитым, а тебе сами же россияне и наваляют, если вернёшься, тогда и поговорим
Украина сейчас на острие этого процесса, наша победа будет первым гвоздём в гроб их режима.
П.С. Самое действенное что мы можем сейчас делать по их спасению - мочить орков, которые припёрлись к нам с оружием
.
То есть к нас припёрлись какие-то орки, неизвестно откуда, непонятно кто ?
Те орки, которые к нам припёрлись и есть россияне
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:15
ЛАД написав: juristkostya написав: wild.tomcat написав:
у німців у 40х теж не всі адольфа любили, але відповідали всі. у це дуже тішило руснявих (і білоруснявих теж) фашистів. тепер на місці німців вони.
Очень правильно вы вспомнили пример Германии. Силами союзников там велась масштабная денацификация (принудительное перевоспитание), но о повальном уничтожении немцев вопрос даже не поднимался. Очевидно, нам надо идти аналогичным путем.
Проблема в том, что Германия была оккупирована.
Из-за ЯО о России такой вопрос даже не возникает.
Поэтому "перевоспитание" будет исключительно их внутренней
задачей, им придётся заниматься этим самим.
І цілком очевидно, що цього ніколи не буде, вони ніколи не визнають свою неправоту, ніколи не покаяться, ніяке перевиховання неможливе. Саме тому мінімально прийнятне вирішення - їх ізоляція і знищення їх держави. А потім з ними можна хіба як з щурами чи тарганами, коли немає можливості тотально потравити - винищити на своїй території і ізолювати, щоб назад не пробралися. І відношення до них має бути, як до щурів чи тарганів
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:18
pesikot написав:
Те орки, которые к нам припёрлись и есть россияне
Да, та часть которая самая воинственная. А вот та которую ещё можно спасти, сидит дома.
Так что всё весьма логично. Свергнуть режим, отстрелять буйных, остальных на перевоспитание. Ну уже ж приводили пример с Германией, чего по кругу ходим ?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:21
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Те орки, которые к нам припёрлись и есть россияне
Да, та часть которая самая воинственная. А вот та которую ещё можно спасти, сидит дома.
Так что всё весьма логично. Свергнуть режим, отстрелять буйных, остальных на перевоспитание. Ну уже ж приводили пример с Германией, чего по кругу ходим ?
Вперёд, флаг тебе в жопу
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:25
pesikot написав:
Вперёд, флаг тебе в жопу
Могу сказать одно - что делать будут решать не мы, а те, кто управляет процессами. На данном этапе я считаю что карт-бланш у военных. Залужный и ВСУ наше всё. И что то я уверен, что в его планах нанести военное поражение россии, а не уничтожить всех россиян.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 28 чер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:26
detroytred написав: Faceless написав:
alex_dvornichenko написав:Данные тезисы работают исключительно на руку российскому фашисткому режиму. "Вот видите мы правы, украинцы ненавидят русских, вокруг одни враги, все на защиту великого Путлера." Пока у них с добровольцами не всё так хорошо, большинство рефлексирующих патриотов диванные, но спираль ненависти их рано или поздно приведёт в армию, потому что им в голову вбивают тезис, что вопрос не жизни и смерти режима, а вопрос жизни и смерти их самих. Почему так смачно до сих пор обсасывают "москоляку на гиляку", потому что это именно то что нужно режиму, заставить пассивную часть начать бояться, ненавидеть и действовать.
Считаю что нам нужно занять +/- ту же позицию, что и росс.пропагандоны: мы боремся не с россиянами, как нацией, а с фашистским режимом кремля.
П.С. После образования Кубанской или Белгородской Народной республики, я готов буду их понять и простить. А после присоединения к Украине еще и полюбить как своих.
Пізно вже шукати якийсь відгук у російських мас, апелюючи що ми проти їх режиму а не них самих. Там всі маси давно калові. Вже давно в рашці перейдено ту межу рефлексії, і вони давно вже прийняли, що хочуть знищення нас, як нації, а недолугі історії про "режим" - тільки формальність, щоб не так світився їх нацизм.
Якщо досі не зрозуміло, російські вояки - не якісь клони пуйла, це ті самі дегенеративні ваньки, з якими ви збираєтеся миритися, які ненавидять не якийсь там абстрактний київський режим, а нас як націю і як громадян, бомблять будинки, лікарні, вбивають цивільних, ґвалтують жінок і дітей.
І з ними ви пропонуєте грати в ігри в кого тупіша пропаганда, щоб вони "не бачили в нас ворогів". Так завджи бачили, або рабів-посіпак, або ворогів, одне з двох.
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде
Треба все ж визначитися: або в рашці закінчуються бажаючі воювати та тощо; або оте, що Ви написали (тобто всі вони ідейні воїтелі і нема їм числа).
Ролік нещодавно викладали з опитуванням на вулиці: підтримуєш? Ага!
Так давай зараз підемо? Втікають))
Звичайні обивателі. Яких, як влада настроїла, то й таке підтримують. І яких куди сильно підштовхнути, туди й підуть. Тобто завтра вони можуть, що зі зброєю воювати проти України, що радіти падінню царя.
Тільки що нюанс: налаштувати їх на ворожнечу легше, ніж навпаки. Тому згоден, що шукати відгук від них не треба. Але маю думку, що і стимулювати їх до ворежнечі теж така собі ідея.
Те, що вони нас ненавидять, але при цьому не готові йти воювати самі - одне одному ніяк не протирічить.
Там вже нема кого і куди стимулювати. І без бойових дій вже градус ворожнечі з їх сторони був захмарний. І зараз він зашкалює. Все, ця межа вже пройдена.
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