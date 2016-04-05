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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:28
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Вперёд, флаг тебе в жопу
Могу сказать одно - что делать будут решать не мы, а те, кто управляет процессами. На данном этапе я считаю что карт-бланш у военных. Залужный и ВСУ наше всё. И что то я уверен, что в его планах нанести военное поражение россии, а не уничтожить всех россиян.
Слился, убогий
В следующий раз, даже не начинай
А внимательно читай
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:31
pesikot написав:
Слился, убогий
Куда слился ? ) Я высказал своё мнение, кого то переубедить цели не имел.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:38
ЛАД написав: Faceless написав:
......
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде
Подождите с Кубанью и Белгородом.
А что насчёт Донбасса?
Там все складно. Але тут і питання "приєднання" не стоїть - вони нікуди зі складу України не виходиди, як і Крим. Але реінтеграція буде процесом складним і повільним. І, як на мене, варто розробити й запровадити механізм позбавлення громадянства і статус "негромадян", як у Латвії.
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