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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1483148414851486>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:28

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Вперёд, флаг тебе в жопу

Могу сказать одно - что делать будут решать не мы, а те, кто управляет процессами. На данном этапе я считаю что карт-бланш у военных. Залужный и ВСУ наше всё. И что то я уверен, что в его планах нанести военное поражение россии, а не уничтожить всех россиян.

Слился, убогий

В следующий раз, даже не начинай
А внимательно читай
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:31

  pesikot написав:Слился, убогий

Куда слился ? ) Я высказал своё мнение, кого то переубедить цели не имел.
Вы почти как мой брат, такая же неуравновешенная истеричка.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 чер, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Кубань чи Бєлгород приєднувати можна тільки за умови, що тамошнє населення виселять звідти під три чорти. Нічого хорошого з того генетичного матеріалу вже не буде

Подождите с Кубанью и Белгородом. :)
А что насчёт Донбасса?
Там все складно. Але тут і питання "приєднання" не стоїть - вони нікуди зі складу України не виходили, як і Крим. Але реінтеграція буде процесом складним і повільним. І, як на мене, варто розробити й запровадити механізм позбавлення громадянства і статус "негромадян", як у Латвії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: Кстати немцев в конечном итоге "поняли и простили".

Потому что немцы раскаялись и попросили прощения перед всем миром. Словами и делами.
Российская шваль никогда на это не пойдет.

Азийские и кавказские народы стремительно увеличиваются на ее территории. Они обречены, их всех вырежут.
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:О лозунгах "москаляку на гілляку" и "Украина понад усе" я писал ещё в 2014 на политветке.
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса". Это, конечно, не предотвратило бы войну, но облегчило бы нам информационную войну. На некоторых эта пропаганда действует (не только у нас, но и в мире).

P.s. Кстати, насчёт "немцы не знали" так себе аргумент. Скорее, "закрывали глаза" и делали вид, что не знали.

Я не бачу нічого поганого в тих лозунгах, не бачив тоді і тим паче зараз.
Добре, що ви не в уряді, бо з вашою логікою треба віддавати місто за містом, і забувати про них.
Для "аргументів" кацапам не потрібні ніякі факти, висмоктати з пальця й набрехати вони можуть незалежно від того. І ніяк інформаційну війну це не полегшило б, бо брехати вони можуть в будь-яких масштабах.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:56

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Слился, убогий

Куда слился ? ) Я высказал своё мнение, кого то переубедить цели не имел.
Вы почти как мой брат, такая же неуравновешенная истеричка.

Ты проявил своё рашистское нутро

Ты слился, но не придумал ничего лучше, кроме как объявить кого-то истеричкой, так поступают все рашисты. Прямо, как под копирку
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть такой замечательный доктор - из Харькова.
Столько ракет упало, а он всё твердит : лимпо-по, лимпо-по лимпо-по, т.е. русские- хорошие, путин -плохой.
Правда, с каждым разом, всё менее уверенно
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:32

Faceless
Не думаю, що межа вже пройдена.

Про це можна буде почати (саме тільки почати) казати коли:
- не буде цивільних коридорів евакуації, по яким виходять навіть з грошима в кишені;
- не будуть лікувати поранених азовців;
- коли будуть концтабори, про необхідність яких казав, наприклад, гіркінд;
- коли Успіх не буде вставляти ключове слово "по ... стараємось не...".

І т.д та тощо.
Я про багато чого краще промовчу.

От з чим з Вами ще можу погодитися (тобто переглянути свою попередню думку) - це з тим, що можливо від нашого відношення, цілей, заяв стосовно рашкованів в них самих й так нічого не зміниться. Впливу ноль.
Хоч добре до них відносся, хоч ніяк, хоч бажай знищити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:43

  beee написав:Есть такой замечательный доктор - из Харькова.
Столько ракет упало, а он всё твердит : лимпо-по, лимпо-по лимпо-по, т.е. русские- хорошие, путин -плохой.
Правда, с каждым разом, всё менее уверенно

Это говорят все блогеры ориентированные на аудиторию РФ. Сцут потерять лайки Лиды просмотры монетизацию.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:45

  beee написав:Есть такой замечательный доктор - из Харькова.
Столько ракет упало, а он всё твердит : лимпо-по, лимпо-по лимпо-по, т.е. русские- хорошие, путин -плохой.
Правда, с каждым разом, всё менее уверенно

Питання дискусії було не про добрі чи пагані руськіє.
Це просто підмінили предмет.
Те, що вони не добрі, наче ж ніхто не заперечував.

Подивіться уважно про що саме дискутують. Про що робити з ними. З не добрими.
Були різні пропозиції та бачення можливості реалізації.
Основна виникла по знищенню...
Не тільки військових загарбників, злочинців та їх прямих! помічників.
detroytred
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