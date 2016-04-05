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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1483148414851486
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Faceless
Не думаю, що межа вже пройдена.

Про це можна буде почати (саме тільки почати) казати коли:
- не буде цивільних коридорів евакуації, по яким виходять навіть з грошима в кишені;
- не будуть лікувати поранених азовців;
- коли будуть концтабори, про необхідність яких казав, наприклад, гіркінд;
- коли Успіх не буде вставляти ключове слово "по ... стараємось не...".

І т.д та тощо.
Я про багато чого краще промовчу.

От з чим з Вами ще можу погодитися (тобто переглянути свою попередню думку) - це з тим, що можливо від нашого відношення, цілей, заяв стосовно рашкованів в них самих й так нічого не зміниться. Впливу ноль.
Хоч добре до них відносся, хоч ніяк, хоч бажай знищити.


Це про цивільні коридори евакуації, які по десять раз відміняють, а потім обстрілюють? Чи ті, де людей заганяють в концтабори, вони вже є, відбирають документи й вивозять вглиб країни окупанта без можливості виїхати звідти?
Що ми знаємо про лікування поранених Азовців, крім постійних погроз їх катувати й стратити?
Faceless
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