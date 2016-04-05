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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:59
detroytred написав:Faceless
Не думаю, що межа вже пройдена.
Про це можна буде почати (саме тільки почати) казати коли:
- не буде цивільних коридорів евакуації, по яким виходять навіть з грошима в кишені;
- не будуть лікувати поранених азовців;
- коли будуть концтабори, про необхідність яких казав, наприклад, гіркінд;
- коли Успіх не буде вставляти ключове слово "по ... стараємось не...".
І т.д та тощо.
Я про багато чого краще промовчу.
От з чим з Вами ще можу погодитися (тобто переглянути свою попередню думку) - це з тим, що можливо від нашого відношення, цілей, заяв стосовно рашкованів в них самих й так нічого не зміниться. Впливу ноль.
Хоч добре до них відносся, хоч ніяк, хоч бажай знищити.
Це про цивільні коридори евакуації, які по десять раз відміняють, а потім обстрілюють? Чи ті, де людей заганяють в концтабори, вони вже є, відбирають документи й вивозять вглиб країни окупанта без можливості виїхати звідти?
Що ми знаємо про лікування поранених Азовців, крім постійних погроз їх катувати й стратити?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:09
Faceless
Про ті самі коридори. Які не ідеальні, але все ж таки поки є.
Про немасовість й далеко не звірячисть таборів.
Про невдоволення рашистів, які сплять на підлозі в лікарні, а поранені в ліжках. Невдоволення рашистів що азовців ще!!! не стратили.
От коли цього не буде, от тоді можна буде казати про початок падіння меж.
І до цього падіння рашкованів плавнесенько ведуть. Поступово...
Вони не помічають.
А нам-то що заважає це не вгледіти?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:23
Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без участия руководителя России. Западные лидеры убедили индонезийского президента не пускать к себе агрессора. Это один из главных успехов «антимосковской коалиции» по итогам встречи «Семерки» в Баварии.
Как мы рассказывали, вопрос о том, как не допустить участия Путина в крупнейшей международной встрече, всерьез беспокоил европейцев и американцев. Они говорили о том, что не хотели бы оказаться с хозяином Кремля за одним столом, но и отказаться из-за него от важного формата тоже не правильно.
Изначально президент Индонезии Джоко Видодо позвал на первый после начала войны саммит «Двадцатки» и Путина, и Зеленского. И еще вчера помощник Путина Юрий Ушаков отвечал уклончиво на вопрос о том, как именно президент РФ будет участвовать во встречах на Бали — лично или по видео-связи. По словам Ушакова, это будет зависеть от ситуации с пандемией.
Но сегодня интрига разрешилась: Путина на Бали все же не пустят. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что власти Индонезии не позволят Путину поучаствовать в саммите 15-16 ноября: «Джоко Видодо категорически исключил участие президента России в "Двадцатке", Путин не приедет», – сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита «Семерки».
Видимо, это произошло после того, как западные лидеры лично пообщались с Видодо и нашли аргументы для хозяина ноябрьского саммита, почему там будет лучше без Путина..
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:29
Подруга детства жены живущая в Беларуси, сказала, что у них началась подготовка к войне, слухи о подготовке уже пошли в массы.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:33
Faceless написав:
Азийские и кавказские народы стремительно увеличиваются на ее территории. Они обречены, их всех вырежут.
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники[/quote]
Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:39
Zebra написав: Faceless написав:
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники
Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:56
Faceless написав: Zebra написав: Faceless написав:
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники
Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться
Вони будуть вести іншу політику, бо спочатку їм треба буде визначитися, хто з них титульна нація нової імперії, але скоріше за все просто розваляться.
Приклад Казахстан. Після розпаду СССР, доля русні там була більше ніж казахів, вони складали більшість населення Кахастану (51%). Зараз русні в Казахстані залишилось біля 17-18%
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:01
vitaliian написав:
Путина не пускают на Бали
потому Димон напился?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:04
detroytred написав:
Питання дискусії було не про добрі чи пагані руськіє.
Це просто підмінили предмет.
Те, що вони не добрі, наче ж ніхто не заперечував.
Мои аплодисменты.
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