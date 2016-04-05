RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1484148514861487>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Faceless
Не думаю, що межа вже пройдена.

Про це можна буде почати (саме тільки почати) казати коли:
- не буде цивільних коридорів евакуації, по яким виходять навіть з грошима в кишені;
- не будуть лікувати поранених азовців;
- коли будуть концтабори, про необхідність яких казав, наприклад, гіркінд;
- коли Успіх не буде вставляти ключове слово "по ... стараємось не...".

І т.д та тощо.
Я про багато чого краще промовчу.

От з чим з Вами ще можу погодитися (тобто переглянути свою попередню думку) - це з тим, що можливо від нашого відношення, цілей, заяв стосовно рашкованів в них самих й так нічого не зміниться. Впливу ноль.
Хоч добре до них відносся, хоч ніяк, хоч бажай знищити.


Це про цивільні коридори евакуації, які по десять раз відміняють, а потім обстрілюють? Чи ті, де людей заганяють в концтабори, вони вже є, відбирають документи й вивозять вглиб країни окупанта без можливості виїхати звідти?
Що ми знаємо про лікування поранених Азовців, крім постійних погроз їх катувати й стратити?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31719
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7541 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:09

Faceless
Про ті самі коридори. Які не ідеальні, але все ж таки поки є.
Про немасовість й далеко не звірячисть таборів.
Про невдоволення рашистів, які сплять на підлозі в лікарні, а поранені в ліжках. Невдоволення рашистів що азовців ще!!! не стратили.

От коли цього не буде, от тоді можна буде казати про початок падіння меж.
І до цього падіння рашкованів плавнесенько ведуть. Поступово...
Вони не помічають.
А нам-то що заважає це не вгледіти?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:23

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без участия руководителя России. Западные лидеры убедили индонезийского президента не пускать к себе агрессора. Это один из главных успехов «антимосковской коалиции» по итогам встречи «Семерки» в Баварии.

Как мы рассказывали, вопрос о том, как не допустить участия Путина в крупнейшей международной встрече, всерьез беспокоил европейцев и американцев. Они говорили о том, что не хотели бы оказаться с хозяином Кремля за одним столом, но и отказаться из-за него от важного формата тоже не правильно.

Изначально президент Индонезии Джоко Видодо позвал на первый после начала войны саммит «Двадцатки» и Путина, и Зеленского. И еще вчера помощник Путина Юрий Ушаков отвечал уклончиво на вопрос о том, как именно президент РФ будет участвовать во встречах на Бали — лично или по видео-связи. По словам Ушакова, это будет зависеть от ситуации с пандемией.

Но сегодня интрига разрешилась: Путина на Бали все же не пустят. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что власти Индонезии не позволят Путину поучаствовать в саммите 15-16 ноября: «Джоко Видодо категорически исключил участие президента России в "Двадцатке", Путин не приедет», – сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита «Семерки».

Видимо, это произошло после того, как западные лидеры лично пообщались с Видодо и нашли аргументы для хозяина ноябрьского саммита, почему там будет лучше без Путина..
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13507
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подруга детства жены живущая в Беларуси, сказала, что у них началась подготовка к войне, слухи о подготовке уже пошли в массы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:33

  Faceless написав:Азийские и кавказские народы стремительно увеличиваются на ее территории. Они обречены, их всех вырежут.
Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники[/quote]

Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  Faceless написав:Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники


Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.

Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31719
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7541 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:56

  Faceless написав:
Zebra написав:
  Faceless написав:Нажаль, нам від цього краще не стане, вони носії тієї самої ментальної зарази, і в жодному разі нам не союзники


Мы дадим им ножи, клинки и бутылочки.

Ну, винищать вони один етнос, але вони самі ті сами росіяни, такі самі агресори, будуть вести ту саму політику. Для нас нічого не зміниться

Вони будуть вести іншу політику, бо спочатку їм треба буде визначитися, хто з них титульна нація нової імперії, але скоріше за все просто розваляться.

Приклад Казахстан. Після розпаду СССР, доля русні там була більше ніж казахів, вони складали більшість населення Кахастану (51%). Зараз русні в Казахстані залишилось біля 17-18%
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:01

  vitaliian написав:
Путина не пускают на Бали
потому Димон напился?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6726
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:04

  detroytred написав:Питання дискусії було не про добрі чи пагані руськіє.
Це просто підмінили предмет.
Те, що вони не добрі, наче ж ніхто не заперечував.

Мои аплодисменты.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 722
З нами з: 10.10.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:08

flysoulfly
 
Повідомлень: 580
З нами з: 13.01.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1484148514861487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1635)
28.06.2022 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.