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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1484148514861487
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:13

  konstantin kirovograd написав:
  beee написав:https://t.me/oleksiihoncharenko/21967
Гончаренко, вещая из Германии, о том, что путин хочет нас поссорить с белорусами, явно перегрелся на баварском солнышке от безделья. Какой поссорить? белорусы с первого дня воюют по полной с Украиной

Согласен с Вами полностью.Это выглядит буд-то мы терпилы.Они войска под Киев запустили в феврале,лупят по нам ракетами и авиацией(это же обслуживают всё беларусы а не негры с африки),в рот воды набрали молчат граждане беларуси обычные.А он пытается держать баланс дружбы.

Тихановская там что-то вякает "это не мы, это свора Лукашенко" :evil:
А кто за свору 30 лет голосовал?
Кто в 94м в угоду рашке отказаося от флага, герба и языка, "лишь бы было как при Машерове"?
Быдло бессловесное и бессовестное.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:17

Турция отозвала вето по заявке Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Стороны подписали меморандум

Надежды путина по срыву выступления Швеции и Финляндии в НАТО провалились !
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:24

  ЛАД написав: При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".

Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
Ненависть к Украине там с 2004 года, которая разжигалась как рфией, так и регионалами, для спонсоров которых нужен был пророссийский през и "навіки разом".
Но юридически это было невозможно оформить.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:26



смотрится легко на скоростях 1,75-2
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:30

  Starikan написав:
  ЛАД написав: При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".

Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.

это ничего б не дало.

рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:33

  flysoulfly написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"

В любом случае это пустые разговоры и эмоции.
Starikan
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