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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:13
konstantin kirovograd написав: beee написав:
https://t.me/oleksiihoncharenko/21967
Гончаренко, вещая из Германии, о том, что путин хочет нас поссорить с белорусами, явно перегрелся на баварском солнышке от безделья. Какой поссорить? белорусы с первого дня воюют по полной с Украиной
Согласен с Вами полностью.Это выглядит буд-то мы терпилы.Они войска под Киев запустили в феврале,лупят по нам ракетами и авиацией(это же обслуживают всё беларусы а не негры с африки),в рот воды набрали молчат граждане беларуси обычные.А он пытается держать баланс дружбы.
Тихановская там что-то вякает "это не мы, это свора Лукашенко"
А кто за свору 30 лет голосовал?
Кто в 94м в угоду рашке отказаося от флага, герба и языка, "лишь бы было как при Машерове"?
Быдло бессловесное и бессовестное.
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Starikan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:17
Турция отозвала вето по заявке Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Стороны подписали меморандум
Надежды путина по срыву выступления Швеции и Финляндии в НАТО провалились !
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edvardd
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:24
ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
Ненависть к Украине там с 2004 года, которая разжигалась как рфией, так и регионалами, для спонсоров которых нужен был пророссийский през и "навіки разом".
Но юридически это было невозможно оформить.
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Starikan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:26
смотрится легко на скоростях 1,75-2
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:30
Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:33
flysoulfly написав: Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
В любом случае это пустые разговоры и эмоции.
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