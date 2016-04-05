beee написав:https://t.me/oleksiihoncharenko/21967 Гончаренко, вещая из Германии, о том, что путин хочет нас поссорить с белорусами, явно перегрелся на баварском солнышке от безделья. Какой поссорить? белорусы с первого дня воюют по полной с Украиной
Согласен с Вами полностью.Это выглядит буд-то мы терпилы.Они войска под Киев запустили в феврале,лупят по нам ракетами и авиацией(это же обслуживают всё беларусы а не негры с африки),в рот воды набрали молчат граждане беларуси обычные.А он пытается держать баланс дружбы.
Тихановская там что-то вякает "это не мы, это свора Лукашенко" А кто за свору 30 лет голосовал? Кто в 94м в угоду рашке отказаося от флага, герба и языка, "лишь бы было как при Машерове"? Быдло бессловесное и бессовестное.
ЛАД написав: При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил. Ненависть к Украине там с 2004 года, которая разжигалась как рфией, так и регионалами, для спонсоров которых нужен был пророссийский през и "навіки разом". Но юридически это было невозможно оформить.