|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:18
Курил сейчас на балконе.
Понаблюдал пуск ракеты из Белгорода и прилёт. Куда-то на запад Харькова.
Не знаю, куда попали, но фейерверк был сильный. Разгорается пожар. Очень сильный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:29
detroytred написав:
.............
Мені б хотілося почути від Піонтковського, як він практично уявляє отакі відмову.
Насколько понял, он рассчитывает на то, что нижестоящие офицеры не такие отмороженные, как их главком, и при получении такого приказа просто сместят/убьют его.
Верится, конечно, слабо.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:33
detroytred написав: ЛАД написав: lapay написав:
......
Не будуть вони перебирати дитячі скелети в Маріуполі, і покаяння не буде. Ми їх не переможемо, бо Перемога - це викинути їх за Урал, американці теж не можуть, бо в них Бомба.
Тільки холодна війна, санкції, технологічне відставання, поступова деградація. Ідея руського міра повинна стати такою ж маргінальною, як ідея комунізму в період пізнього совка.
Тоже метод добиться раскаяния.
Чем плохо?
Холодної війни ще треба дістати.
Рашка це розуміє. Тому війна гаряча. Її влаштовує саме цей формат.
Горячая война не может продолжаться бесконечно.
Эпоха 100-летних войн прошла. Рано или поздно горячая фаза закончится и начнётся холодная.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:01
Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
Ненависть к Украине там с 2004 года, которая разжигалась как рфией, так и регионалами, для спонсоров которых нужен был пророссийский през и "навіки разом".
Но юридически это было невозможно оформить.
Какие проблемы?
Тут другое. Представьте себе, что год назад Зеленский заявил: "Признаём независимость Л/ДНР в существующих границах".
Надо расписывать, что произошло бы дальше?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:05
flysoulfly написав: Starikan написав: ЛАД написав:
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
Безусловно.
И я об этом в процитированном посте писал.
Но для информационной войны это было бы нам очень
выгодно. Сняло бы многие аргументы Путина и Лаврова как для россиян, так и для всего мира.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:05
edvardd написав:
Турция отозвала вето по заявке Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Стороны подписали меморандум
Надежды путина по срыву выступления Швеции и Финляндии в НАТО провалились !
стало быть эти цивилизованные страны дадут под тухес курдам и направят их изучать бытие в турецкие края.
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:08
Starikan написав: flysoulfly написав: Starikan написав:
--------------ЛАД
При тех настроениях, кот. сейчас высказывает Faceless
, стоило давно признать Л/ДНР и забыть о них. Сегодня у Путина и Лаврова не было бы аргумента об "убитых детях и шахтёрах Донбасса".
--------------
Согласен, стОило, и я давно об этом говорил.
это ничего б не дало.
рашисты придумали б ЛЮБОЙ другой повод для, как они уже провозгласили, - "окончательного решения украинского вопроса"
В любом случае это пустые разговоры и эмоции.
Это так.
Но не надо повторять старые ошибки. Чтобы потом не было: "Ну что сейчас уже об этом ?говорить? Это уже прошло".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22641
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97170
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|455462
|
|
|1
|3154
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|